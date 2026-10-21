Lindner: Wir werden dieses Jahr um 20 % wachsen

Nach der Übernahme des Autoportals auto.de und dem Neustart im Juni erwartet der markenunabhängige Autohändler Autoland AG noch in diesem Jahr ein kräftiges Absatzwachstum. „In diesem Jahr rechnen wir mit 20 Prozent Umsatzwachstum“, sagt Christian Lindner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Autoland und designierter Chef des Unternehmens, im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport. 2025 hatte Autoland mit 38 Niederlassungen in zehn Bundesländern, mehr als 1500 Mitarbeitern und rund 60.000 verkauften Autos einen Rekordumsatz von über 1,027 Milliarden Euro erzielt.



Den Grund für das kräftige Wachstum auf etwa 1,2 Milliarden Euro in einem schwächelnden Markt sieht Lindner in den Preisvorteilen für den Kunden und dem markenunabhängigen Angebot. „Einerseits haben wir eine schlanke Organisation mit niedrigeren Kosten als viele Wettbewerber. Andererseits haben wir eine europaweit aufgestellte Einkaufsmannschaft.“ Autoland sei „nicht an Hersteller gebunden“. Das ermögliche deutlich niedrigere Neuwagenpreise als bei der Konkurrenz. „Mich hat nach meinem Eintritt in den Vorstand selbst überrascht, dass wir gegenwärtig bei Neuwagen bis zu 37 Prozent und bei Jahreswagen bis zu 44 Prozent günstiger sein können. Diesen wirtschaftlichen Vorteil geben wir an unsere Kunden weiter – mit einem Qualitätsversprechen, das sich von Markenhändlern nicht unterscheidet.“



Redakteur: Claudius Maintz

(lifePR) (