Hyundai-Deutschland-CEO: Wir werden Jahresergebnis 2024 wiederholen
Technologieoffenheit: Verbrenner bleiben im Sortiment
Obwohl Hyundai bis 2026 alle Baureihen elektrifiziert haben wird, setzt der Hersteller wie die Konkurrenz auch auf Verbrennermodelle. „Wir wollen weiterhin alle Antriebsstränge spielen können. Die Entwicklung der Elektromobilität ist ja – gesamteuropäisch betrachtet – noch ein Stück hinter dem zurück, was man erwartet hat“, erklärt Mechau. „Wir haben immer die volle Bandbreite angeboten und wollen das auch weiterhin tun, um flexibel reagieren zu können – wie auch immer sich Gesetzeslage, Vorgaben und Marktnachfrage entwickeln.“
Redakteur: Stefan Cerchez