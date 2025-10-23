Hyundai-Deutschland-CEO: Wir werden Jahresergebnis 2024 wiederholen

Hyundai-Deutschland-Chef Ulrich Mechau rechnet damit, dass der koreanische Autohersteller trotz des schwierigen Automarktes sein Ergebnis von 2024 in diesem Jahr wiederholen kann. Der Zeitschrift auto motor und sport sagte Mechau: „Den Gesamtmarkt kann man sicher als herausfordernd bezeichnen – das gilt auch insgesamt für die Wirtschaftslage. Wir sind dennoch zuversichtlich, dass wir am Jahresende unser Vorjahresergebnis halten können“, betont Hyundais Deutschland-Chef. „Aktuell haben wir einen Elektroanteil von 28 Prozent und stellen mit dem Inster Deutschlands meistverkauften E-Kleinwagen. Aber auch der Ioniq 9 kommt sehr gut an, die Resonanz der Fachpresse ist positiv, und wir stoßen damit in ein Segment vor, in dem wir bisher nicht vertreten waren.“ 2024 hatte Hyundai 96.365 Neuwagen in Deutschland verkauft und damit einen Marktanteil von 3,4 Prozent erreicht. Der Umsatz betrug 2,4 Milliarden Euro.



Obwohl Hyundai bis 2026 alle Baureihen elektrifiziert haben wird, setzt der Hersteller wie die Konkurrenz auch auf Verbrennermodelle. „Wir wollen weiterhin alle Antriebsstränge spielen können. Die Entwicklung der Elektromobilität ist ja – gesamteuropäisch betrachtet – noch ein Stück hinter dem zurück, was man erwartet hat“, erklärt Mechau. „Wir haben immer die volle Bandbreite angeboten und wollen das auch weiterhin tun, um flexibel reagieren zu können – wie auch immer sich Gesetzeslage, Vorgaben und Marktnachfrage entwickeln.“



Redakteur: Stefan Cerchez

