Zinspause in den USA, stabile Signale aus Europa - »Gefragtester Fonds« Januar 2026: AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736)

Der AMUNDI TOP WORLD weist sowohl kurzfristig als auch langfristig eine positive Wertentwicklung auf. Im vergangenen Monat legte der Fonds um 2,00 Prozent zu, auf Sicht von sechs Monaten beträgt das Plus 17,70 Prozent. Über längere Zeiträume liegt die Wertentwicklung bei 108,12 Prozent über fünf Jahre und bei 263,68 Prozent über zehn Jahre (Stand: 12.02.2026).
Als weltweit investierender Aktienfonds setzt der AMUNDI TOP WORLD konsequent auf international führende Unternehmen mit starker Marktstellung. Die Aktienquote liegt aktuell bei 97,40 Prozent, ergänzt durch 2,60 Prozent Barmittel. Der Schwerpunkt liegt auf global etablierten Konzernen, die in ihren jeweiligen Segmenten eine prägende Rolle einnehmen und von strukturellen Wachstumstrends profitieren.
Die Branchenallokation unterstreicht den breit diversifizierten Ansatz: Banken führen mit 21,56 Prozent, gefolgt von Informationstechnologie/Telekommunikation mit 17,38 Prozent sowie Industrieunternehmen mit 16,75 Prozent. Auch das Gesundheitswesen ist mit 8,39 Prozent signifikant vertreten. Diese Aufstellung verbindet klassische Konjunktur- und Finanzthemen mit innovationsgetriebenen Sektoren und defensiveren Geschäftsmodellen.
Regional dominieren die USA mit einem Anteil von 54,76 Prozent das Portfolio. Ergänzt wird die Allokation durch bedeutende Industriestandorte in Südkorea (7,81 Prozent) und Japan (7,26 Prozent). Damit partizipiert der Fonds sowohl an der Dynamik nordamerikanischer Marktführer als auch an technologisch und industriell geprägten Volkswirtschaften in Asien.
Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. „Globale Aktienstrategien mit klarer Ausrichtung auf internationale Marktführer stehen bei unseren Kunden derzeit besonders hoch im Kurs“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Der AMUNDI TOP WORLD verbindet breite Diversifikation mit einer konsequenten Fokussierung auf weltweit etablierte Unternehmen. Das kommt bei Anlegern sehr gut an.“
