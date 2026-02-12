Kontakt
AVL Finanzvermittlung GmbH
Frau Lisa Thoma
Zinspause in den USA, stabile Signale aus Europa - »Gefragtester Fonds« Januar 2026: AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736)

»Gefragtester Fonds« Januar 2026: AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736)

Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Januar 2026. In einem Marktumfeld, das weiterhin von robusten US-Konjunkturdaten, einer Stabilisierung der Inflation in Europa sowie neuen Impulsen durch Investitionsprogramme in Digitalisierung, Infrastruktur und Gesundheitswesen geprägt ist, suchen Anleger verstärkt nach breit aufgestellten globalen Aktienstrategien. Die Kombination aus technologischer Innovationskraft, industrieller Modernisierung und einer Erholung im Finanzsektor sorgt weltweit für konstruktive Rahmenbedingungen, ein Umfeld, in dem international ausgerichtete Qualitätsunternehmen besonders im Fokus stehen.

Der AMUNDI TOP WORLD weist sowohl kurzfristig als auch langfristig eine positive Wertentwicklung auf. Im vergangenen Monat legte der Fonds um 2,00 Prozent zu, auf Sicht von sechs Monaten beträgt das Plus 17,70 Prozent. Über längere Zeiträume liegt die Wertentwicklung bei 108,12 Prozent über fünf Jahre und bei 263,68 Prozent über zehn Jahre (Stand: 12.02.2026).

Als weltweit investierender Aktienfonds setzt der AMUNDI TOP WORLD konsequent auf international führende Unternehmen mit starker Marktstellung. Die Aktienquote liegt aktuell bei 97,40 Prozent, ergänzt durch 2,60 Prozent Barmittel. Der Schwerpunkt liegt auf global etablierten Konzernen, die in ihren jeweiligen Segmenten eine prägende Rolle einnehmen und von strukturellen Wachstumstrends profitieren.

Die Branchenallokation unterstreicht den breit diversifizierten Ansatz: Banken führen mit 21,56 Prozent, gefolgt von Informationstechnologie/Telekommunikation mit 17,38 Prozent sowie Industrieunternehmen mit 16,75 Prozent. Auch das Gesundheitswesen ist mit 8,39 Prozent signifikant vertreten. Diese Aufstellung verbindet klassische Konjunktur- und Finanzthemen mit innovationsgetriebenen Sektoren und defensiveren Geschäftsmodellen.

Regional dominieren die USA mit einem Anteil von 54,76 Prozent das Portfolio. Ergänzt wird die Allokation durch bedeutende Industriestandorte in Südkorea (7,81 Prozent) und Japan (7,26 Prozent). Damit partizipiert der Fonds sowohl an der Dynamik nordamerikanischer Marktführer als auch an technologisch und industriell geprägten Volkswirtschaften in Asien.

Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. „Globale Aktienstrategien mit klarer Ausrichtung auf internationale Marktführer stehen bei unseren Kunden derzeit besonders hoch im Kurs“, erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Der AMUNDI TOP WORLD verbindet breite Diversifikation mit einer konsequenten Fokussierung auf weltweit etablierte Unternehmen. Das kommt bei Anlegern sehr gut an.“

Mehr Infos zum AMUNDI TOP WORLD

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Januar 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
  1. AMUNDI TOP WORLD EUR T
    Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aller Art investiert.
    ISIN DE0009779736
  2. Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I
    Mischfonds, der weltweit in Wertpapiere aller Art investiert.
    ISIN LU2133245436
  3. M&G (Lux) European Strategic Value Fund A
    Aktienfonds, der mit Schwerpunkt auf Europa nach einer "Value"-Strategie in günstige, nicht favorisierte Unternehmen investiert.
    ISIN LU1670707527

AVL Finanzvermittlung GmbH

AVL Finanzvermittlung GmbH, 1997 als kleines Start-up-Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 60.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.600 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: "Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 Prozent auf alle Abschlussprovisionen verzichtet." Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Basisrente-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke großgeschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.

