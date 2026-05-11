Weltaktien bleiben im Fokus - »Gefragtester Fonds« April 2026: AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736)

Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« April 2026. In einem Marktumfeld, das zuletzt von robustem globalem Wachstum, erhöhten Energiepreisen und abwartenden Notenbanken geprägt war, setzten viele Anleger weiterhin auf breit diversifizierte internationale Aktienfonds. Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2026 mit einem weltweiten Wachstum von 3,1 Prozent, verweist zugleich aber auf Belastungen durch geopolitische Spannungen und höhere Rohstoffpreise. Auch die Europäische Zentralbank hielt Ende April ihre Leitzinsen unverändert und betonte gestiegene Inflations- und Wachstumsrisiken. In den USA beließ die Federal Reserve die Zinsen ebenfalls stabil und verwies auf eine weiterhin solide wirtschaftliche Aktivität bei erhöhter Inflation. Vor diesem Hintergrund erhielt der AMUNDI TOP WORLD bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Auszeichnung »Gefragtester Fonds« bei AVL.
Eine positive Wertentwicklung zeigt sich beim AMUNDI TOP WORLD sowohl über kürzere als auch über längere Anlagezeiträume. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 10,88 Prozent im Plus, auf Sicht von sechs Monaten beträgt der Wertzuwachs 11,94 Prozent. Damit konnte der Fonds auch im bisherigen Jahresverlauf an seine längerfristige Entwicklung anknüpfen. Über fünf Jahre erzielte der Fonds eine Entwicklung von 100,41 Prozent, über zehn Jahre von 259,16 Prozent (Stand: 07.05.2026).
Als weltweit investierender Aktienfonds setzt der AMUNDI TOP WORLD auf international führende Unternehmen mit starker Marktstellung. Die Aktienquote liegt aktuell bei 96,74 Prozent. Ergänzt wird das Portfolio durch 3,25 Prozent Barmittel sowie 0,01 Prozent sonstige Positionen. Die Branchenverteilung zeigt einen breit aufgestellten Investmentansatz: Banken sind mit 21,75 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Informationstechnologie/Telekommunikation mit 21,05 Prozent sowie Industrieunternehmen mit 15,93 Prozent. Weitere Schwerpunkte liegen im Gesundheitswesen mit 8,57 Prozent und in der Tele-kommunikation mit 7,70 Prozent. Regional bilden die USA mit 56,49 Prozent den klaren Schwerpunkt des Portfolios. Hinzu kommen Südkorea mit 7,59 Prozent, Irland mit 6,84 Prozent und Japan mit 6,55 Prozent. Damit verbindet der Fonds die Stärke großer US-amerikanischer Unternehmen mit der Beteiligung an weiteren technologisch und industriell bedeutenden Volkswirtschaften.
Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. "Dass der AMUNDI TOP WORLD bereits zum dritten Mal in diesem Jahr den höchsten positiven Saldo bei AVL erzielt, unterstreicht das anhaltende Interesse an global ausgerichteten Aktienstrategien", sagt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. "Gerade in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit suchen viele Anleger nach Fonds, die internationale Marktchancen breit abdecken."
Mehr Infos zum AMUNDI TOP WORLD
Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im April 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
- AMUNDI TOP WORLD
Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aller Art investiert.
ISIN DE0009779736
- M&G (Lux) European Strategic Value Fund A
Aktienfonds, der in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen beliebiger Größe und Sektoren investiert, die in Europa ansässig sind oder dort überwiegend tätig sind.
ISIN LU1670707527
- Robeco Smart Energy D
Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die in den Bereichen saubere Energieerzeugung, Energieinfrastruktur und -management sowie in Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Sektoren wie Industrie, Gebäude, Transport oder Rechenzentren tätig sind.
ISIN LU2145461757