Technologie und KI im Fokus - »Gefragtester Fonds« Juli 2026: CT (Lux) Global Technology AU (LU0444971666)

Im vergangenen Monat erreichte der CT (Lux) Global Technology AU (LU0444971666) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Juli 2026. Technologieaktien standen zuletzt besonders im Blickpunkt der Märkte. Die anhaltend hohen Investitionen in künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Halbleiter sorgten für Wachstumsfantasie, während die laufende Berichtssaison zugleich zeigte, wie hoch die Erwartungen an viele Unternehmen inzwischen sind. Entsprechend sensibel reagierten die Kurse teilweise auf Geschäftszahlen und Prognosen. Der Spitzenplatz des CT (Lux) Global Technology AU unterstreicht, dass Technologiethemen auch bei AVL Kunden aktuell auf großes Interesse stoßen.
Die bisherige Wertentwicklung des Fonds fällt insbesondere im laufenden Jahr stark aus. Seit Jahresbeginn verzeichnet der CT (Lux) Global Technology AU ein Plus von 47,54 Prozent. Auf Sicht eines Jahres liegt die Performance bei 84,22 Prozent. Auch langfristig weist der Fonds einen hohen Zuwachs auf: In den vergangenen fünf Jahren gewann er 175,30 Prozent, über zehn Jahre 854,93 Prozent. Seit seiner Auflage im Jahr 2010 beträgt das Plus 1.706,72 Prozent (Stand 10.08.2026).
Der CT (Lux) Global Technology AU investiert aktuell zu 93,52 Prozent in Aktien, weitere 6,48 Prozent des Fondsvermögens werden als Barmittel gehalten. Größte Einzelposition ist Bloom Energy mit einem Anteil von 8,15 Prozent, gefolgt von Lam Research mit 7,00 Prozent. Zu den weiteren Top-Holdings zählen Broadcom mit 4,43 Prozent, Marvell Technology mit 4,11 Prozent und NVIDIA mit 4,04 Prozent. Alphabet ist mit 3,44 Prozent vertreten. Damit finden sich unter den größten Positionen neben Bloom Energy mehrere Unternehmen, die eine wichtige Rolle in der Halbleiterbranche und im Bereich der künstlichen Intelligenz spielen.
Die klare Ausrichtung des Fonds zeigt sich auch bei der Branchenverteilung. Auf Informationstechnologie und Telekommunikation entfallen zusammen 75,71 Prozent des Fondsvermögens, gefolgt von Industrieunternehmen mit 10,13 Prozent und Finanzwerten mit 4,44 Prozent. Regional dominieren die USA mit einem Anteil von 87,08 Prozent. Weitere Engagements bestehen unter anderem in Taiwan mit 2,21 Prozent und den Niederlanden mit 1,60 Prozent. Hinzu kommt der Barmittelbestand von 6,48 Prozent.
Bei Banken und Sparkassen kann beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00 Prozent anfallen. Über AVL Finanzvermittlung kann der CT (Lux) Global Technology AU, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. „Mit dem CT (Lux) Global Technology AU steht im Juli ein Fonds an der Spitze, der in einem der derzeit dynamischsten Bereiche des Aktienmarktes investiert“, sagt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „KI, Halbleiter und digitale Infrastruktur eröffnen vielen Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind die Erwartungen an die Branche hoch und die Kursbewegungen entsprechend ausgeprägt. Umso interessanter ist es zu beobachten, welche Schwerpunkte unsere Kunden bei ihrer Fondsauswahl setzen.“
Mehr Infos zum CT (Lux) Global Technology AU
Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Juli 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
- CT (Lux) Global Technology AU
Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen aus Technologie- und technologiebezogenen Branchen investiert.
ISIN LU0444971666
- abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A
Aktienfonds, der überwiegend in Unternehmen investiert, die in Japan ansässig, börsennotiert oder in erheblichem Umfang dort tätig sind.
ISIN LU0476876759
- Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT
Mischfonds, der überwiegend in verzinsliche Wertpapiere guter Bonität und ergänzend bis zu 20 % in Aktien und vergleichbare Anlagen investiert.
ISIN DE0009797209