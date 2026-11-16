Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Oktober 2026. Für den weltweit ausgerichteten Aktienfonds ist es bereits die siebte Spitzenposition in diesem Jahr. Im Oktober zeigte sich an den Aktienmärkten zugleich eine Verschiebung innerhalb der Sektoren: Während insbesondere KI- und Technologiewerte unter Druck gerieten, entwickelten sich andere Bereiche des Marktes robuster. Damit rückte die Frage nach einer breiteren Aufstellung über verschiedene Branchen wieder stärker in den Mittelpunkt.
Die Entwicklung des AMUNDI TOP WORLD zeigt sich über verschiedene Zeiträume positiv. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 17,82 Prozent im Plus, auf Sicht eines Jahres beträgt der Anstieg 19,73 Prozent. Über fünf Jahre stieg der Wert um 93,11 Prozent, über zehn Jahre um 247,96 Prozent. Seit Auflage verzeichnet der AMUNDI TOP WORLD ein Plus von 726,22 Prozent (Stand: 12.11.2026).
Der Fonds investiert aktuell zu 95,98 Prozent in Aktien, weitere 4,02 Prozent des Fondsvermögens werden als Barmittel gehalten. Regional liegt der Schwerpunkt deutlich auf den USA, die mit 59,53 Prozent den größten Anteil ausmachen. Dahinter folgen Südkorea mit 8,83 Prozent, Irland mit 6,12 Prozent und Japan mit 5,24 Prozent. Damit bleibt das Portfolio stark vom US-Aktienmarkt geprägt, ergänzt diesen aber durch Engagements in weiteren wichtigen internationalen Märkten. Bei der Branchenverteilung bilden Informationstechnologie und Telekommunikation mit 27,06 Prozent den größten Schwerpunkt. Banken folgen mit 20,95 Prozent, Industrieunternehmen machen 14,22 Prozent des Portfolios aus. Damit verteilen sich die größten Positionen auf mehrere Wirtschaftsbereiche, die im Oktober teilweise sehr unterschiedliche Entwicklungen verzeichneten.
Bei Banken und Sparkassen kann beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent anfallen. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. „Sieben erste Plätze innerhalb von zehn Monaten zeigen, wie konstant das Interesse unserer Kunden am AMUNDI TOP WORLD in diesem Jahr ausfällt“, sagt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Bemerkenswert ist dabei, dass diese Nachfrage in sehr unterschiedlichen Marktphasen zu beobachten war. Gerade wenn sich die Führung an den Aktienmärkten zwischen einzelnen Branchen verschiebt, kann eine internationale Ausrichtung über mehrere Wirtschaftsbereiche hinweg für Anleger besonders interessant sein.“
Mehr Infos zum AMUNDI TOP WORLD
Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Oktober 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
- AMUNDI TOP WORLD
Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aller Art investiert.
ISIN DE0009779736
- DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC
Aktienfonds, der weltweit in wachstumsstarke Unternehmen investiert und dabei ESG-Kriterien berücksichtigt.
ISIN LU0826452848
- Quantex Multi Asset Fund R
Mischfonds, der weltweit in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Rohstoffe und weitere Anlageklassen investiert und dabei Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
ISIN LI0580516883