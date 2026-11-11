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Mehrfach ausgezeichnet - AVL Finanzvermittlung überzeugt bei Kundenzufriedenheit, Angebotsqualität und Innovationskraft

AVL: Mehrfach ausgezeichnet im Jahr 2026

(lifePR) (Stuttgart/Weinstadt, )
Die AVL Finanzvermittlung ist mit vier Auszeichnungen geehrt worden: Im BankingCheck LangZeitTest 2026 hat das Unternehmen in der Kategorie „Vermittler | Fonds“ den Spitzenplatz belegt. BÖRSE ONLINE hat AVL für das beste Angebot und den besten Kundenservice ausgezeichnet. Zudem zählt der Weinstädter Finanzvermittler laut FOCUS Business zu den „Leading Innovators 2027“. „Die Auszeichnungen bestätigen uns darin, unser Angebot und unseren Service mit klarem Fokus auf unsere Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Uwe Lange, Geschäftsführer der AVL Finanzvermittlung.

BankingCheck LangZeitTest: Konstant hohe Kundenzufriedenheit

Im Auswertungszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2026 erzielte AVL einen Bewertungsdurchschnitt von 4,9 von maximal 5,0 Punkten aus 1.096 Bewertungen. Damit setzte sich das Unternehmen gegen insgesamt 94 Vermittler durch. Der BankingCheck LangZeitTest zeichnet jährlich Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche aus, die über einen Zeitraum von 36 Monaten eine konstant hohe Kundenzufriedenheit aufweisen.

BÖRSE ONLINE: Bestes Angebot und Bester Kundenservice

Im aktuellen Fondsvermittler-Test von BÖRSE ONLINE und dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) erreichte AVL in den Kategorien „Bestes Angebot“ und „Bester Kundenservice“ mit jeweils 99,5 von 100 möglichen Punkten den ersten Platz. Bei der Bewertung des Angebots standen unter anderem die Auswahl verschiedener Fondsarten und die Flexibilität der Anlagemöglichkeiten im Mittelpunkt. Beim Kundenservice bewertete das DKI unter anderem die Qualität und Zuverlässigkeit bei der Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen. Auch das Informations- und Serviceangebot der Website sowie die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken flossen in die Bewertung ein.

Innovation: Finanzvermittlung kontinuierlich weitergedacht

Mit der Auszeichnung als „Leading Innovator 2027“ zählt AVL zu rund 400 Unternehmen aus 27 Branchen, die in der diesjährigen Untersuchung von FOCUS Business ausgezeichnet wurden. Die Empfehlungsliste entsteht in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut FactField. Bewertet werden Unternehmen in den fünf Bereichen Strategie und Innovationskultur, Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodell sowie Organisation. Bei der Weiterentwicklung des eigenen Angebots stellt AVL verständliche Informationen sowie digitale Prozesse und Services in den Mittelpunkt, mit denen Anleger ihre Geldanlage möglichst selbstständig verwalten können. Dazu gehören unter anderem der digitale AVL Kundenzugang, die AVL App sowie Online-Funktionen rund um Depots, Fonds und die Verwaltung bestehender Anlagen.

Die Auszeichnungen würdigen unterschiedliche Aspekte der Unternehmensleistung, unterstreichen sie doch insgesamt den Anspruch des Weinstädter Finanzvermittlers, Kundennutzen und -zufriedenheit an erste Stelle zu stellen. Bereits zum siebten Mal gewinnt das Unternehmen den BankingCheck LangZeitTest in der Kategorie „Vermittler | Fonds“. Auch bei BÖRSE ONLINE wird das Unternehmen seit 2022 regelmäßig ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.avl-investmentfonds.de/ueber-avl/auszeichnungen/bankingcheck-langzeittest
https://www.avl-investmentfonds.de/ueber-avl/auszeichnungen/boerse-online-auszeichnungen-fuer-avl
https://www.avl-investmentfonds.de/ueber-avl/auszeichnungen/focus-business-leading-innovator-2027

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AVL Finanzvermittlung GmbH

AVL Finanzvermittlung GmbH, 1997 als kleines Start-up-Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 65.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 24600 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: "Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 Prozent auf alle Abschlussprovisionen verzichtet." Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Basisrente-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke großgeschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.

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