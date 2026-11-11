Mehrfach ausgezeichnet - AVL Finanzvermittlung überzeugt bei Kundenzufriedenheit, Angebotsqualität und Innovationskraft

Die AVL Finanzvermittlung ist mit vier Auszeichnungen geehrt worden: Im BankingCheck LangZeitTest 2026 hat das Unternehmen in der Kategorie „Vermittler | Fonds“ den Spitzenplatz belegt. BÖRSE ONLINE hat AVL für das beste Angebot und den besten Kundenservice ausgezeichnet. Zudem zählt der Weinstädter Finanzvermittler laut FOCUS Business zu den „Leading Innovators 2027“. „Die Auszeichnungen bestätigen uns darin, unser Angebot und unseren Service mit klarem Fokus auf unsere Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Uwe Lange, Geschäftsführer der AVL Finanzvermittlung.Im Auswertungszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2026 erzielte AVL einen Bewertungsdurchschnitt von 4,9 von maximal 5,0 Punkten aus 1.096 Bewertungen. Damit setzte sich das Unternehmen gegen insgesamt 94 Vermittler durch. Der BankingCheck LangZeitTest zeichnet jährlich Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche aus, die über einen Zeitraum von 36 Monaten eine konstant hohe Kundenzufriedenheit aufweisen.Im aktuellen Fondsvermittler-Test von BÖRSE ONLINE und dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) erreichte AVL in den Kategorien „Bestes Angebot“ und „Bester Kundenservice“ mit jeweils 99,5 von 100 möglichen Punkten den ersten Platz. Bei der Bewertung des Angebots standen unter anderem die Auswahl verschiedener Fondsarten und die Flexibilität der Anlagemöglichkeiten im Mittelpunkt. Beim Kundenservice bewertete das DKI unter anderem die Qualität und Zuverlässigkeit bei der Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen. Auch das Informations- und Serviceangebot der Website sowie die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken flossen in die Bewertung ein.Mit der Auszeichnung als „Leading Innovator 2027“ zählt AVL zu rund 400 Unternehmen aus 27 Branchen, die in der diesjährigen Untersuchung von FOCUS Business ausgezeichnet wurden. Die Empfehlungsliste entsteht in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut FactField. Bewertet werden Unternehmen in den fünf Bereichen Strategie und Innovationskultur, Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, Geschäftsmodell sowie Organisation. Bei der Weiterentwicklung des eigenen Angebots stellt AVL verständliche Informationen sowie digitale Prozesse und Services in den Mittelpunkt, mit denen Anleger ihre Geldanlage möglichst selbstständig verwalten können. Dazu gehören unter anderem der digitale AVL Kundenzugang, die AVL App sowie Online-Funktionen rund um Depots, Fonds und die Verwaltung bestehender Anlagen.Die Auszeichnungen würdigen unterschiedliche Aspekte der Unternehmensleistung, unterstreichen sie doch insgesamt den Anspruch des Weinstädter Finanzvermittlers, Kundennutzen und -zufriedenheit an erste Stelle zu stellen. Bereits zum siebten Mal gewinnt das Unternehmen den BankingCheck LangZeitTest in der Kategorie „Vermittler | Fonds“. Auch bei BÖRSE ONLINE wird das Unternehmen seit 2022 regelmäßig ausgezeichnet.Weitere Informationen finden Sie hier: