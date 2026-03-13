Kontakt
Globale Aktien erneut stark gefragt - »Gefragtester Fonds« Februar 2026: AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736)

Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Februar 2026. In einem Umfeld, das zuletzt von anhaltend solidem globalem Wachstum, einer grundsätzlich rückläufigen Inflation im Euroraum und zugleich neuen geopolitischen Unsicherheiten geprägt war, richten viele Anleger ihren Blick verstärkt auf breit diversifizierte Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung. Der Internationale Währungsfonds erwartet für 2026 ein weiterhin stabiles Wachstum der Weltwirtschaft, während die Europäische Zentralbank für den Euroraum von einer mittelfristigen Stabilisierung der Inflation ausgeht. Gleichzeitig sorgen die jüngsten Spannungen im Nahen Osten und der damit verbundene Anstieg der Ölpreise für erhöhte Aufmerksamkeit an den Märkten. In diesem Spannungsfeld bleiben global aufgestellte Qualitätsunternehmen für viele Investoren besonders interessant.

Der AMUNDI TOP WORLD weist sowohl kurz- als auch langfristig eine überzeugende Wertentwicklung auf. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 2,40 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr beträgt der Wertzuwachs 24,81 Prozent. Über längere Zeiträume ergibt sich eine Entwicklung von 96,16 Prozent über fünf Jahre und 221,68 Prozent über zehn Jahre (Stand: 12.03.2026).

Als weltweit investierender Aktienfonds setzt der AMUNDI TOP WORLD konsequent auf international führende Unternehmen mit starker Marktposition. Die Aktienquote liegt aktuell bei 96,79 Prozent, ergänzt durch 3,21 Prozent Barmittel. Im Fokus stehen global etablierte Konzerne, die in ihren jeweiligen Märkten eine maßgebliche Rolle spielen und von langfristigen wirtschaftlichen und technologischen Trends profitieren. Auch die Branchenverteilung unterstreicht den breit angelegten Investmentansatz: Banken sind mit 21,42 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Informationstechnologie/Telekommunikation mit 16,83 Prozent sowie Industrieunternehmen mit 16,22 Prozent. Damit verbindet der Fonds klassische Finanz- und Konjunkturthemen mit innovationsgetriebenen Geschäftsmodellen und einer breiten internationalen Aufstellung.

Regional bilden die USA mit 53,67 Prozent den klaren Schwerpunkt des Portfolios. Hinzu kommen Südkorea mit 8,95 Prozent und Irland mit 6,20 Prozent. Auf diese Weise partizipiert der Fonds sowohl an der Stärke amerikanischer Marktführer als auch an exportorientierten und technologisch geprägten Volkswirtschaften.

Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. "Der Fonds stand im Februar bereits zum zweiten Mal in Folge besonders im Fokus unserer Kundinnen und Kunden", erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. "Das zeigt, dass international ausgerichtete und breit diversifizierte Fonds derzeit auf großes Interesse stoßen."

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Februar 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
  1. AMUNDI TOP WORLD
    Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aller Art investiert.
    ISIN DE0009779736
  2. Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2
    Aktienfonds, der weltweit den Großteil seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die im Bereich Edelmetalle tätig sind.
    ISIN LU0357130854
  3. Jupiter Gold & Silver Fund L
    Aktienfonds, der weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen und vergleichbare Anlagen investiert, deren Geschäftstätigkeit vor allem auf den Abbau von Gold und Silber oder auf das sichere Halten von Goldbarren für die Aktionäre ausgerichtet ist.
    ISIN IE00BYVJR916

AVL Finanzvermittlung GmbH, 1997 als kleines Start-up-Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 60.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.600 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: "Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 Prozent auf alle Abschlussprovisionen verzichtet." Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Basisrente-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke großgeschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.

