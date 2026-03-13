Globale Aktien erneut stark gefragt - »Gefragtester Fonds« Februar 2026: AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736)

Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Februar 2026. In einem Umfeld, das zuletzt von anhaltend solidem globalem Wachstum, einer grundsätzlich rückläufigen Inflation im Euroraum und zugleich neuen geopolitischen Unsicherheiten geprägt war, richten viele Anleger ihren Blick verstärkt auf breit diversifizierte Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung. Der Internationale Währungsfonds erwartet für 2026 ein weiterhin stabiles Wachstum der Weltwirtschaft, während die Europäische Zentralbank für den Euroraum von einer mittelfristigen Stabilisierung der Inflation ausgeht. Gleichzeitig sorgen die jüngsten Spannungen im Nahen Osten und der damit verbundene Anstieg der Ölpreise für erhöhte Aufmerksamkeit an den Märkten. In diesem Spannungsfeld bleiben global aufgestellte Qualitätsunternehmen für viele Investoren besonders interessant.
Der AMUNDI TOP WORLD weist sowohl kurz- als auch langfristig eine überzeugende Wertentwicklung auf. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 2,40 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr beträgt der Wertzuwachs 24,81 Prozent. Über längere Zeiträume ergibt sich eine Entwicklung von 96,16 Prozent über fünf Jahre und 221,68 Prozent über zehn Jahre (Stand: 12.03.2026).
Als weltweit investierender Aktienfonds setzt der AMUNDI TOP WORLD konsequent auf international führende Unternehmen mit starker Marktposition. Die Aktienquote liegt aktuell bei 96,79 Prozent, ergänzt durch 3,21 Prozent Barmittel. Im Fokus stehen global etablierte Konzerne, die in ihren jeweiligen Märkten eine maßgebliche Rolle spielen und von langfristigen wirtschaftlichen und technologischen Trends profitieren. Auch die Branchenverteilung unterstreicht den breit angelegten Investmentansatz: Banken sind mit 21,42 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Informationstechnologie/Telekommunikation mit 16,83 Prozent sowie Industrieunternehmen mit 16,22 Prozent. Damit verbindet der Fonds klassische Finanz- und Konjunkturthemen mit innovationsgetriebenen Geschäftsmodellen und einer breiten internationalen Aufstellung.
Regional bilden die USA mit 53,67 Prozent den klaren Schwerpunkt des Portfolios. Hinzu kommen Südkorea mit 8,95 Prozent und Irland mit 6,20 Prozent. Auf diese Weise partizipiert der Fonds sowohl an der Stärke amerikanischer Marktführer als auch an exportorientierten und technologisch geprägten Volkswirtschaften.
Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. "Der Fonds stand im Februar bereits zum zweiten Mal in Folge besonders im Fokus unserer Kundinnen und Kunden", erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. "Das zeigt, dass international ausgerichtete und breit diversifizierte Fonds derzeit auf großes Interesse stoßen."
Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Februar 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
- AMUNDI TOP WORLD
Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aller Art investiert.
ISIN DE0009779736
- Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2
Aktienfonds, der weltweit den Großteil seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die im Bereich Edelmetalle tätig sind.
ISIN LU0357130854
- Jupiter Gold & Silver Fund L
Aktienfonds, der weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen und vergleichbare Anlagen investiert, deren Geschäftstätigkeit vor allem auf den Abbau von Gold und Silber oder auf das sichere Halten von Goldbarren für die Aktionäre ausgerichtet ist.
ISIN IE00BYVJR916