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Dividendenwerte im Anlegerfokus - »Gefragtester Fonds« März 2026: Oberbanscheidt Dividendenfonds R (DE000A12BTG5)

»Gefragtester Fonds« März 2026: Oberbanscheidt Dividendenfonds R (DE000A12BTG5)

(lifePR) (Weinstadt, )
Eigenständig recherchieren, das beste Finanzprodukt finden und dann zu günstigen Konditionen kaufen - so machen es die Kunden des Finanzvermittlers AVL. Sie sind informiert, behalten die Entwicklungen der Branche im Blick und prüfen Angebote auf Herz und Nieren. Zu beobachten, wo sie investieren, kann Trends am Markt aufzeigen.

Im vergangenen Monat erreichte der Oberbanscheidt Dividendenfonds R (DE000A12BTG5) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« März 2026. In einem Umfeld, das zuletzt von widerstandsfähigem globalem Wachstum, zugleich aber auch von wieder steigenden Inflationsrisiken und erhöhter Nervosität an den Energiemärkten geprägt war, rücken dividendenstarke Unternehmen erneut stärker in den Fokus vieler Anleger. Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2026 weiterhin mit einem Wachstum der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent, während die EZB in ihren März-Projektionen für den Euroraum eine Inflation von 2,6 Prozent erwartet. Zusätzliche Unsicherheit bringen die jüngsten Spannungen im Nahen Osten mit sich, die Ölpreise und Marktvolatilität zeitweise deutlich angetrieben haben. In einem solchen Spannungsfeld erscheinen Fonds interessant, die auf etablierte, substanzstarke Unternehmen mit verlässlicher Dividendenbasis setzen.

Der Oberbanscheidt Dividendenfonds R weist sowohl kurz- als auch langfristig eine überzeugende Wertentwicklung auf. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 6,18 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr beträgt die Wertentwicklung 43,05 Prozent. Über längere Zeiträume ergibt sich eine Entwicklung von 82,99 Prozent über drei Jahre, 90,65 Prozent über fünf Jahre und 132,34 Prozent über zehn Jahre (Stand: 10.04.2026).

Als international ausgerichteter Dividendenfonds investiert der Oberbanscheidt Dividendenfonds R schwerpunktmäßig in Aktien etablierter Qualitätsunternehmen. Die Aktienquote liegt aktuell bei 97,33 Prozent, ergänzt durch 2,05 Prozent Anleihen und 0,62 Prozent Barmittel. Zu den größten Einzelpositionen zählen BP, Münchener Rück, Aker BP und E.ON. Auch die Branchenverteilung spiegelt den klaren Fokus auf substanzstarke Geschäftsmodelle wider: Rohstoffe sind mit 23,13 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Industrie mit 17,34 Prozent, Energie mit 16,31 Prozent und Finanzen mit 15,63 Prozent. Damit verbindet der Fonds klassische Dividendenbranchen mit Unternehmen, die von stabilen Cashflows und einer soliden Marktstellung geprägt sind. Regional bilden Deutschland mit 35,38 Prozent, Norwegen mit 11,17 Prozent und die Niederlande mit 9,12 Prozent die Schwerpunkte des Portfolios.

Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der Oberbanscheidt Dividendenfonds R, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. "Der Fonds traf im März genau den Nerv vieler Anlegerinnen und Anleger", erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. "Gerade in einem von Unsicherheit und schwankenden Marktphasen geprägten Umfeld stoßen Fonds mit Fokus auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen auf besonderes Interesse."

Mehr Infos zum Oberbanscheidt Dividendenfonds R

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im März 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
  1. Oberbanscheidt Dividendenfonds R
    Aktienfonds, der weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert.
    ISIN DE000A12BTG5
  2. JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf)
    Fonds, der direkt oder über Derivate mittels Long- und Short-Strategien in überwiegend europäische Unternehmen investiert.
    ISIN LU1001747408
  3. Antecedo Independent Invest A
    Fonds mit Absolute-Return-Strategie, der eine Basisverzinsung aus hochwertigen Euro-Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Pfandbriefe) mit einer aktiven Optionsprämien- und Handelsstrategie auf Aktienindizes kombiniert.
    ISIN DE000A0RAD42
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AVL Finanzvermittlung GmbH

AVL Finanzvermittlung GmbH, 1997 als kleines Start-up-Unternehmen gegründet, hat sich heute mit über 60.000 Kunden als bundesweit führender freier Vermittler von Produkten mit Investmentansatz etabliert. Beim Kauf von Fondsanteilen gewährt AVL bei über 23.600 Fonds Rabatte von 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag.

Zur Sicherheit für die AVL-Kunden gibt es die AVL Maximal-Fonds-Rabattgarantie: "Der AVL Kunde kann beim Fondskauf sicher sein, dass AVL zu 100 Prozent auf alle Abschlussprovisionen verzichtet." Sollte AVL bei einzelnen Fonds nicht die volle Abschlussprovision erhalten, gibt AVL exakt den Anteil als Rabatt weiter, den AVL erhält. Dies kann der Kunde ganz einfach in der AVL-Rabattabfrage online prüfen.

Da die Anteile ohne Transaktionskosten ge- und verkauft werden können, ist der Fondshandel zum Nulltarif möglich. Auch bei Basisrente-Produkten auf Fondsbasis verzichtet AVL komplett auf ihre Abschlussprovisionen. Bei Beteiligungen erfolgt eine Rabattierung von bis zu 100 Prozent des Agios sowie zusätzlich von bis zu 8,6 Prozent der Zeichnungssumme. Darüber hinaus ist eine kostenlose Depotführung ab dem ersten Euro möglich. Durch AVL entstehen niemals zusätzliche Kosten, denn das Unternehmen finanziert sich ausschließlich über einen Teil der Verwaltungsgebühr der jeweiligen Fonds, welche sich durch die Vermittlung nicht erhöht.

Trotz günstiger Konditionen wird auch der Servicegedanke großgeschrieben: Neben einer weitreichenden Kundenbetreuung und Unterstützung bei Formalitäten steht dem Anleger im AVL Kundenlogin kostenlos eine plattform- und produktübergreifende Vermögensübersicht zur Verfügung. Ganz im Anlegerinteresse steht auch die erfolgreiche Klage von AVL, mit der das Provisionsabgabeverbot bei Versicherungsprodukten gekippt wurde.

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