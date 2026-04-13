Dividendenwerte im Anlegerfokus - »Gefragtester Fonds« März 2026: Oberbanscheidt Dividendenfonds R (DE000A12BTG5)

Im vergangenen Monat erreichte der Oberbanscheidt Dividendenfonds R (DE000A12BTG5) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« März 2026. In einem Umfeld, das zuletzt von widerstandsfähigem globalem Wachstum, zugleich aber auch von wieder steigenden Inflationsrisiken und erhöhter Nervosität an den Energiemärkten geprägt war, rücken dividendenstarke Unternehmen erneut stärker in den Fokus vieler Anleger. Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2026 weiterhin mit einem Wachstum der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent, während die EZB in ihren März-Projektionen für den Euroraum eine Inflation von 2,6 Prozent erwartet. Zusätzliche Unsicherheit bringen die jüngsten Spannungen im Nahen Osten mit sich, die Ölpreise und Marktvolatilität zeitweise deutlich angetrieben haben. In einem solchen Spannungsfeld erscheinen Fonds interessant, die auf etablierte, substanzstarke Unternehmen mit verlässlicher Dividendenbasis setzen.
Der Oberbanscheidt Dividendenfonds R weist sowohl kurz- als auch langfristig eine überzeugende Wertentwicklung auf. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 6,18 Prozent im Plus. Auf Sicht von einem Jahr beträgt die Wertentwicklung 43,05 Prozent. Über längere Zeiträume ergibt sich eine Entwicklung von 82,99 Prozent über drei Jahre, 90,65 Prozent über fünf Jahre und 132,34 Prozent über zehn Jahre (Stand: 10.04.2026).
Als international ausgerichteter Dividendenfonds investiert der Oberbanscheidt Dividendenfonds R schwerpunktmäßig in Aktien etablierter Qualitätsunternehmen. Die Aktienquote liegt aktuell bei 97,33 Prozent, ergänzt durch 2,05 Prozent Anleihen und 0,62 Prozent Barmittel. Zu den größten Einzelpositionen zählen BP, Münchener Rück, Aker BP und E.ON. Auch die Branchenverteilung spiegelt den klaren Fokus auf substanzstarke Geschäftsmodelle wider: Rohstoffe sind mit 23,13 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Industrie mit 17,34 Prozent, Energie mit 16,31 Prozent und Finanzen mit 15,63 Prozent. Damit verbindet der Fonds klassische Dividendenbranchen mit Unternehmen, die von stabilen Cashflows und einer soliden Marktstellung geprägt sind. Regional bilden Deutschland mit 35,38 Prozent, Norwegen mit 11,17 Prozent und die Niederlande mit 9,12 Prozent die Schwerpunkte des Portfolios.
Bei Banken und Sparkassen fällt beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00 Prozent an. Über AVL Finanzvermittlung kann der Oberbanscheidt Dividendenfonds R, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. "Der Fonds traf im März genau den Nerv vieler Anlegerinnen und Anleger", erklärt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. "Gerade in einem von Unsicherheit und schwankenden Marktphasen geprägten Umfeld stoßen Fonds mit Fokus auf dividendenstarke Qualitätsunternehmen auf besonderes Interesse."
Mehr Infos zum Oberbanscheidt Dividendenfonds R
Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im März 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.
- Oberbanscheidt Dividendenfonds R
Aktienfonds, der weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert.
ISIN DE000A12BTG5
- JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf)
Fonds, der direkt oder über Derivate mittels Long- und Short-Strategien in überwiegend europäische Unternehmen investiert.
ISIN LU1001747408
- Antecedo Independent Invest A
Fonds mit Absolute-Return-Strategie, der eine Basisverzinsung aus hochwertigen Euro-Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Pfandbriefe) mit einer aktiven Optionsprämien- und Handelsstrategie auf Aktienindizes kombiniert.
ISIN DE000A0RAD42