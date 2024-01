Wien lässt zum Valentinstag Herzen höherschlagen – Von winterlichen Eisbahnen bis zu kulturellen und kulinarischen Höhepunkten

Bis Anfang März begeistert Wien verliebte Schlittschuhfans. Der "Wiener Eistraum" verwandelt die Fläche vor dem Rathaus in ein winterliches Märchenland. Gleichzeitig lädt der "Wiener Eislaufverein" dazu ein, die Kufen zu schwingen und die romantische Atmosphäre auf den Eisbahnen zu genießen. Die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit den Liebsten das eiskalte, aber herzerwärmende Vergnügen des Eislaufens in Wien auszukosten.Ein absolutes "Must-Do" für Kunstliebhaber am Valentinstag in Wien ist zweifellos der Besuch des Belvedere, wo Gustav Klimts Meisterwerk "Der Kuss" in einer einzigartigen Ausstellung präsentiert wird. Die ikonische Darstellung der Liebe in diesem Kunstwerk schafft eine romantische Atmosphäre, die perfekt zum Valentinstag passt. Paare können sich von der künstlerischen Schönheit verzaubern lassen und die besondere Magie dieses Meisterwerks spüren. Zahlreiche weitere Museen planen auch immer kurzfristig Valentinstags-Angebote für ihre Gäste.Eine Reise nach Wien verspricht unvergessliche und bereichernde Momente. Händchenhaltend beim Schlendern durch die charmanten Viertel entdecken verliebte Besucher romantische Orte und Gassen in den so genannten Wiener Grätzeln: Heartbeat Streets Ein Highlight ist der neue Grätzelpersönlichkeitstest . Paare haben die Möglichkeit, das perfekte Viertel für ihre gemeinsame Zeit zu entdecken, indem sie den Test für den Valentinstag zusammen ausfüllen.Noch mehr eintauchen in die Wiener Kultur können Teilnehmer des 100. Blumenballs, der bereits am 12. Februar stattfindet. Aber auch ohne gleich auf einen Ball zu gehen, können Besucher die romantische Seite des Wiener Walzer Tanzens entdecken. Blitztanzkurse stehen dafür zur Verfügung.In Wien geht die Liebe auch durch den Magen. Das Wiener Riesenrad stellt eine einzigartige Kulisse für ein Dinner zu zweit in einem der exklusiven Gourmet-Waggons bereit. Die verschiedenen Angebote für ein "Waggon for 2" versprechen unvergessliche Gaumenfreuden hoch über den Dächern der Stadt, besonders reizvoll, wenn dieses Erlebnis mit dem National Ferris Wheel Day am 14. Februar zusammenfällt.In luxuriöser Atmosphäre verwöhnt das Hotel Sacher Verliebte mit einem exklusiven Love Special . Von einer personalisierten Original Sacher-Torte bis hin zu Fine Dining, bleibt für die Gäste kein Wunsch offen. Dieses Angebot kann auch unabhängig vom Valentinstag genossen werden. Gehobene Küche und festliches Ambiente bietet auch das Sans Souci Hotel und lädt zu einem verlockenden Valentinstagsdinner ein.Wer einen extravaganten Abend erleben möchte, kann sich auf die Show “VALENTINS DAY DRAG EXTRAVAGANZA – A CONCERT FULL OF GLITTER & LOVE” freuen. Die Drag Queen Robbie Gonzalez sorgt mit ihrer Band für romantische Stimmung und begleitet am 14. Februar durch den Abend im Ambiente des Ehrbarsaals.Der WienTourismus (offiziell „Wiener Tourismusverband“) ist die Destinationsmarketing- und -managementorganisation der Stadt Wien. Zu den Aufgaben des 1955 gegründeten Verbandes zählt, die touristischen Interessen der Stadt zu vertreten, die Destination Wien weltweit zu bewerben, Freizeit- und Tagungsgäste mit Informationen und Services zu unterstützen, bei tourismusrelevanten Maßnahmen der Stadtverwaltung mitzuwirken sowie die Bewohner:innen der Stadt über die Tourismusbranche und ihre wirtschaftliche, kulturelle und soziale Bedeutung zu informieren und deren Verständnis dafür zu fördern. www.wien.info