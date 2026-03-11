Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054000

avenTOURa GmbH Rehlingstr.17 79100 Freiburg, Deutschland http://www.aventoura.de
Ansprechpartner:in Herr Dr Wilson Cardozo +49 761 21169919
Logo der Firma avenTOURa GmbH

avenTOURa erneut mit Central America Media & Trade Travel Award auf der ITB 2026 ausgezeichnet

CATA würdigt die Vorreiterrolle des Freiburger Spezialveranstalters bei der Vermarktung nachhaltiger Reisekonzepte in Zentralamerika.

(lifePR) (Freiburg, )
Der Freiburger Spezialreiseveranstalter avenTOURa wurde erneut von der Central American Tourism Agency (CATA) auf der ITB Berlin 2026 mit dem Central America Media & Trade Travel Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt das herausragende Engagement avenTOURas bei der Förderung Zentralamerikas als nachhaltiges Reiseziel auf dem deutschen Markt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von avenTOURa.

avenTOURa GmbH

Über avenTOURa

Als auf Lateinamerika und Kuba spezialisierter Reiseveranstalter bietet avenTOURa seit 1995 maßgeschneiderte Reisen, authentische Kleingruppentouren und Multiaktiv-Angebote an. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als bester deutscher Spezialveranstalter für Kuba. avenTOURa engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz und wurde seit 2009 kontinuierlich mit dem
offiziellen CSR-Siegel ausgezeichnet. Mehr zu avenTOURa:
Nachhaltigkeit: https://www.aventoura.de/...
Engagement: https://www.aventoura.de/...
Firmengeschichte: https://www.aventoura.de/...
Philosophie: https://www.aventoura.de/...
Pressekontakt:
Journalisten senden wir auf Anfrage gerne Texte und Informationen zu speziellen Themen oder bei der Durchführung einer Pressereise zu einem bestimmten Land oder Themenschwerpunkt. Zur Aufnahme in den Presseverteiler, Zusendung unserer aktuellen Pressemappe und Katalogen oder bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Marketingleitung & Kommunikation
Dr. Wilson Cardozo
Tel.: 0761 / 21 16 99 -19
w.cardozo(at)aventoura.de

Anfragen zu Presse-Reisen
Geschäftsführer Gerd Deininger
Tel.: 0761 / 211699 - 0

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.