Costa Rica 2027: Buchungsfreigabe Gruppenreisen und neue Fotografie-Sonderreise zur Grünen Saison

Fotografieren, wo die Natur in voller Blüte steht
Der Mai gilt als Beginn der Grünen Saison und damit als einer der fotografisch reizvollsten Momente des Jahres in Costa Rica: saftig grüne Regenwälder und eine Tierwelt in höchster Aktivität. Die 17-tägige Sonderreise führt in kleiner Gruppe mit einem qualifizierten, englischsprachigen Vogelexperten und Fotografen durch acht sorgfältig ausgewählte Stationen: von San José über Turrialba und Puerto Viejo de Sarapiquí, die nördlichen Tiefebenen und das Caño Negro Wildschutzgebiet bis nach Santa Elena/Monteverde und Playa Sámara.
Highlights der Reise:
- Exklusive Fotosessions u. a. im Rancho Naturalista, bei Frogs Heaven, am Comedor Laguna del Lagarto und am Playa Sámara
- Quetzal-Tour im Curi-Cancha Reservat sowie Besuch des Ara-Refugiums
- Bootstour und zwei Vogelbeobachtungstouren im Caño Negro Wildschutzgebiet
- Aufstieg zum Irazú-Vulkan-Nationalpark
- Begleitung durch erfahrenen Vogelexperten und Fotografen – durchgehend für die gesamte Reise
- Unterkunft in naturnahen Lodges und ausgewählten Boutique-Hotels
- Yvonne Kifel, Produktmanagerin Costa Rica
Buchung und Information
Alle Costa Rica Gruppenreisen 2027 sind ab sofort buchbar. Reisebüros und Reisende finden aktuelle Termine, Leistungen und Preise unter www.aventoura.de sowie auf Anfrage direkt beim Veranstalter.