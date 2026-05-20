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Costa Rica 2027: Buchungsfreigabe Gruppenreisen und neue Fotografie-Sonderreise zur Grünen Saison

Der Lateinamerika-Spezialist avenTOURa gibt die Buchungsfreigabe für seine Costa Rica Gruppenreisen 2027 bekannt – und lanciert erstmals eine thematische Sonderreise: 17 Tage Fotografie im Herzen der Grünen Saison

(lifePR) (Freiburg, )
Ab sofort sind alle Costa Rica Gruppenreisen des Freiburger Reiseveranstalters avenTOURa für das Jahr 2027 buchbar. Die verfügbaren Termine und Leistungspakete sind auf www.aventoura.de abrufbar. Ergänzend zu den bewährten Programmen steht zusätzlich ein thematisches Highlight im Kalender: das „Green Season Special: Fotografie-Reise“ vom 1. bis 17. Mai 2027.

Fotografieren, wo die Natur in voller Blüte steht

Der Mai gilt als Beginn der Grünen Saison und damit als einer der fotografisch reizvollsten Momente des Jahres in Costa Rica: saftig grüne Regenwälder und eine Tierwelt in höchster Aktivität. Die 17-tägige Sonderreise führt in kleiner Gruppe mit einem qualifizierten, englischsprachigen Vogelexperten und Fotografen durch acht sorgfältig ausgewählte Stationen: von San José über Turrialba und Puerto Viejo de Sarapiquí, die nördlichen Tiefebenen und das Caño Negro Wildschutzgebiet bis nach Santa Elena/Monteverde und Playa Sámara.

Highlights der Reise:
  • Exklusive Fotosessions u. a. im Rancho Naturalista, bei Frogs Heaven, am Comedor Laguna del Lagarto und am Playa Sámara
  • Quetzal-Tour im Curi-Cancha Reservat sowie Besuch des Ara-Refugiums
  • Bootstour und zwei Vogelbeobachtungstouren im Caño Negro Wildschutzgebiet
  • Aufstieg zum Irazú-Vulkan-Nationalpark
  • Begleitung durch erfahrenen Vogelexperten und Fotografen – durchgehend für die gesamte Reise
  • Unterkunft in naturnahen Lodges und ausgewählten Boutique-Hotels
„Costa Rica zur Grünen Saison ist für Fotografen ein echtes Highlight - die Lichtqualität, die Artenvielfalt, die Unmittelbarkeit der Begegnungen. Wir wollten eine Reise schaffen, bei der das Fotografieren nicht Begleitprogramm ist, sondern der eigentliche Reiseinhalt.“
- Yvonne Kifel, Produktmanagerin Costa Rica

Buchung und Information

Alle Costa Rica Gruppenreisen 2027 sind ab sofort buchbar. Reisebüros und Reisende finden aktuelle Termine, Leistungen und Preise unter www.aventoura.de sowie auf Anfrage direkt beim Veranstalter.

avenTOURa GmbH

Der auf Lateinamerika und Karibik spezialisierter Reiseveranstalter avenTOURa bietet seit 1995 maßgeschneiderte Individualreisen, authentische Kleingruppentouren und Multiaktiv-Angebote an. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg wurde mehrfach ausgezeichnet und engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

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