Unternehmer und Gamification-Experte Tim Vögele verstärkt den Verwaltungsrat von Avea für globales Wachstum

Mit strategischer Expertise in Marken-Skalierung und Fokus auf Performance unterstützt der Investor die internationale Positionierung des Schweizer Longevity-Pioniers.

Das Schweizer Longevity-Unternehmen Avea baut seine strategische Kompetenz in seinem Verwaltungsrat weiter aus. Neben dem bekannten Unternehmer Tobias Reichmuth und der Ex-BCG Beraterin Caroline Wagner gewinnt das Startup neu mit Tim Vögele einen versierten Unternehmer und Investor in den Verwaltungsrat.

Tim Vögele verfügt über einen Master in International Marketing Management der Regent’s University London und blickt auf weitreichende Erfahrung im Aufbau sowie der Skalierung von Marken zurück. Geprägt durch seinen familiären Hintergrund im Retail-Sektor, verbindet er ein tiefes Konsumentenverständnis mit datengetriebenen Engagement- und Wachstumsansätzen. Als Experte für Gamification bringt er zudem innovative Ansätze ein, um die Kundenbindung in einem zunehmend digitalen Gesundheitsmarkt nachhaltig zu stärken.

„Die Mission von Avea, die neuesten Erkenntnisse der Longevity-Forschung in den Alltag zu integrieren, deckt sich exakt mit meinem persönlichen Fokus auf Performance und präventive Gesundheit“, erklärt Tim Vögele. Sein konsequenter Lebensstil unterstreicht die Nähe zu den Kernthemen von Avea, die von der Optimierung des NAD+-Stoffwechsels bis hin zur Förderung der zellulären Regeneration reichen.

Mit der Unterstützung von Tim Vögele und seinem internationalen Netzwerk bereitet sich Avea auf die nächste Phase der Expansion vor. Das Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2022 bereits über 100.000 Kunden in Europa und Asien betreut, fokussiert sich verstärkt auf die Verbindung von Lifestyle und Evidenz.

„Tims Expertise in der Skalierung globaler Marken ist ein entscheidender Faktor für unsere internationale Wachstumsstrategie“, so Duri Granziol, CEO von Avea. „Sein Verständnis für moderne Konsumenten-Plattformen wird uns helfen, Longevity-Wissenschaft noch zugänglicher zu machen.“

Das Unternehmen bereitet derzeit eine Series-A-Finanzierungsrunde vor, um die internationale Expansion sowie weitere Investitionen in Forschung und Produktinnovationen zu beschleunigen.

AVEA LIFE AG

AVEA wurde 2021 von Sophie Chabloz, Pascal Rode, Teresa Budetta und Duri Granziol gegründet und ist Teil der Maximon AG. Das Schweizer Unternehmen entwickelt wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf Longevity und gesunde Alterungsprozesse.

Die Produktformulierungen basieren auf aktueller Forschung und werden in Zusammenarbeit mit Universitäten sowie im Rahmen klinischer Studien weiterentwickelt. AVEA adressiert zentrale biologische Merkmale des Alterns, darunter NAD+-Metabolismus, Kollagenproduktion, Energiehaushalt, Darmgesundheit und Schlaf.

