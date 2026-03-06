Studie zeigt neuen innovativen Ansatz zu Kollagen

Die Hautfeuchtigkeit stieg durchschnittlich um

Eine neue, in Nature’s npj Aging veröffentlichte Studie zeigt, dass eine präzise vegane Aminosäuremischung die Hautfeuchtigkeit und -struktur effektiver verbessert als herkömmliche Kollagenprodukte.Die neue Studie, geleitet von Prof. Collin Ewald an der ETH Zürich, dokumentiert eine vierjährige Forschungsreise – von Modellorganismen bis hin zu klinischen Studien am Menschen. Dabei wurde ein exaktes 3:1:1-Verhältnis der Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin identifiziert, das die Kollagensynthese am effektivsten stimuliert.Die Schweizer Supplement-Marke AVEA arbeitete eng mit den Forschenden zusammen, um auf Basis dieser Erkenntnisse ein verbraucherfertiges Produkt zu entwickeln und diesen neuen Ansatz auf den Markt zu bringen. Der AVEA Collagen Activator enthält exakt die in der Studie verwendeten Inhaltsstoffe und ist inzwischen weltweit erhältlich. In Märkten wie der Schweiz, Deutschland, Italien und China entwickelte sich das Produkt rasch zu einem erfolgreichen Bestseller.Die abschließende Humanstudie (N=66), durchgeführt in der Hautwerk-Klinik in Zürich, zeigte signifikante Ergebnisse. Die Teilnehmenden wurden monatlich mittels VISIA-Hautscanner und Corneometer analysiert. Innerhalb von drei Monaten verbesserten sich die gemessenen Parameter der Hautqualität deutlich:Die Hautstruktur verbesserte sich um, was zu einer signifikanten Zunahme der Hautelastizität führte.Da der Kollagenmarkt groß ist und von widersprüchlichen Aussagen geprägt wird, schafft die nach wissenschaftlicher Begutachtung veröffentlichte Studie belastbare Evidenz dafür, dass gezielte Supplementierung die Hautqualität messbar verbessern kann.Dies ist einer der seltenen Fälle, in denen ein Supplement in kurzer Zeit erfolgreich von der Grundlagenforschung in ein verbraucherfertiges Produkt mit validierten klinischen Daten am Menschen überführt wurde.AVEA ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf wissenschaftlich fundierte Nahrungsergänzungsmittel, die zentrale Merkmale des Alterns adressieren – darunter Energie- und NAD+-Metabolismus, Kollagenproduktion und Hautgesundheit, Gelenkbeweglichkeit, Darmgesundheit, Blutzuckerbalance und Schlaf. Das Unternehmen investiert in klinische Forschung, Kooperationen mit Universitäten sowie unabhängige Tests und übersetzt aktuelle Erkenntnisse der Langlebigkeitsforschung in zugängliche, verständliche Produkte. Neben der Kollagenstudie laufen derzeit weitere Studien zu Supplementen für Schlaf und tägliche Energie.