Grosse vente aux enchères du printemps 2023 les 26 et 27 mai à Automobila-Ladenburg

« Les articles exposés cette fois-ci sont à nouveau tout bonnement sensationnels », affirme le gérant d’Automobila-Ladenburg, Marcel Seidel, au sujet de la prochaine grosse vente aux enchères du printemps. Et celui-ci d’ajouter : « Outre les deux voitures d’anniversaire de Porsche, à savoir une du 75et la Porsche 911 légendaire qui fête son 60anniversaire, nous avons réalisé l’exploit de réunir l’ensemble de la succession de l’illustre pilote de course allemand Edgar Barth ».Nous sommes impatients d’entendre l’écho du coup de marteau du président les 26 et 27 mai à l’occasion de la nouvelle vente aux enchères qui se tiendra dans l’ancienne cité romaine de Ladenburg. Le musée de l’Automobile Dr. Carl Benz, situé dans l’Ilvesheimer Straße 26, 68526 Ladenburg, ouvrira ses portes dès 10 heures. Muni d’un double catalogue aux articles notoires, Marcel Seidel et son équipe d’experts démarrent en grande pompe la nouvelle vente aux enchères du printemps. Vous trouverez les merveilles de la vente aux enchères relatant l’histoire de l’automobile et de la moto sur le site Internet https://www.automobilia-ladenburg.de Le catalogue spécial « 75 Jahre Porsche - 60 Jahre 911 » (Porsche a 75 ans - La 911 fête ses 60 ans) sera comme à l’accoutumée accompagné du vaste catalogue Automobila. La succession du pilote automobile Edgar Barth est le moment le plus attendu de cette vente : triple champion d’Europe de la montagne et vainqueur du classement général de la Targa Florio, Edgar Barth était et restera à jamais une légende de la course automobile allemande.Interrogé sur les temps forts de la vente aux enchères, c’est avec un plaisir non dissimulé que Marcel Seidel cite le tout premier annuaire de la Scuderia-Ferrari, conservé dans un état remarquable et dans lequel les deux premières années actives 1930-31 et donc les premiers succès en course automobile sont répertoriés sur 84 pages.Autre article à ne pas manquer, le spécialiste Automobila nous promet la coupe du Mans 1962 - Noblet/Guichet sur Ferrari 250 GTO pour la première place de la catégorie GT 3.0 litres et la deuxième place au classement général.En véritable qualité de musée, Marcel Seidel présente la combinaison de pilote Dunlop en deux parties de la légende de course automobile allemande, Wolfgang Graf Berghe von Trips, qui a couru sur Ferrari pour les saisons 1959 et 1960.Bien entendu, ces pièces uniques seront accompagnées comme toujours de nombreux articles Automobila plus ou moins conséquents. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site Internet https://www.automobilia-ladenburg.de . Les amateurs y trouveront non seulement des informations sur les lots de la vente du mois de mai, mais également sur les prochaines. Vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à la vente aux enchères du mois de mai ? Alors jetez un coup d'œil sur les ventes ultérieures.La prochaine vente aux enchères de l’automne 2023 est prévue du 8 au 9 décembre 2023 dans l’ancienne cité romaine de Ladenburg. Vous n’avez pas la patience d’attendre ? Alors utilisez la plateforme de vente aux enchères Online-Only-Auktion qui fera bientôt son apparition et sera publiée sur la page d’accueil de l’expert Automobila.