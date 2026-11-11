Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer: Jeder Mensch zählt

Am 15. November wird in diesem Jahr der Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer begangen, der von der britischen RoadPeace Organisation initiiert wurde und seit 2005 durch die UN weltweit unterstützt wird. Auch der Automobilclub KS e.V. erinnert an die Opfer von Verkehrsunfällen und fordert weitere Anstrengungen für mehr Sicherheit auf der Straße.



„Am Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer gedenken wir der Menschen, die im Straßenverkehr ihr Leben verloren haben oder schwer verletzt wurden. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, deren Leben durch einen Verkehrsunfall nachhaltig verändert wurde“, sagt Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V., anlässlich des Gedenktags am 15. November.



Noch immer zu viele Opfer



Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2.832 (2024: 2.770) Verkehrstote. Zudem hat die Polizei laut Straßenverkehrsunfallstatistik 371.109 (+ 1,7 Prozent) Verletzte bei 2.521.977 (+ 0,4 Prozent) Unfällen erfasst, bei denen auf öffentlichen Straßen und Plätzen Personen- oder Sachschaden entstanden ist. „Die Zahl der Toten und Schwerverletzten ist im Straßenverkehr insgesamt gesehen über die vergangenen Jahre hinweg zwar rückläufig, dennoch fordern Verkehrsunfälle unverändert eine erschreckend hohe Zahl an Menschenleben und verursachen weiter großes menschliches Leid. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, eine Familie, ein Freundeskreis – und ein Leben, das nicht mehr so weitergehen kann wie zuvor. Die Sicherheit im Straßenverkehr bleibt daher ein zentrales Anliegen und eine große gesellschaftliche Herausforderung. Unser Anspruch muss sein, Mobilität so sicher zu gestalten, dass alle Menschen unversehrt an ihrem Ziel ankommen“, sagt der Präsident des Automobilclub KS e.V.



Vision Zero als Leitbild für die Verkehrssicherheit



Der Automobilclub KS e.V., eines der Gründungsmitglieder des Deutschen Verkehrssicherheitsrates DVR, setzt sich für sichere, verantwortungsvolle Mobilität ein. Im Zentrum dieser Bemühungen steht die Vision Zero: das Ziel, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf null zu reduzieren. Zur Realisierung braucht es das Zusammenspiel verschiedener Faktoren: sichere Fahrzeuge, eine leistungsfähige, fehlerverzeihende Verkehrsinfrastruktur, moderne Sicherheitstechnologien, eine wirksame Verkehrsüberwachung und nicht zuletzt das verantwortungsbewusste Verhalten aller Verkehrsteilnehmenden. Hierbei gilt es vor allem, die schwächsten Verkehrsteilnehmer und besonders gefährdeten Gruppen, wie beispielsweise Kinder, ältere Menschen, Fußgänger und Radfahrer, bei der Gestaltung des Straßenverkehrsraums stärker zu berücksichtigen und zu schützen.



Gemeinsam Verantwortung übernehmen



„Verkehrssicherheit ist keine Aufgabe einzelner Akteure. Politik, Kommunen, Fahrzeughersteller, Verbände und alle Verkehrsteilnehmer müssen ihren Beitrag leisten. Als Automobilclub sehen wir es als unsere Verantwortung, für mehr Verkehrssicherheit zu sensibilisieren, über Risiken aufzuklären und uns aktiv für Maßnahmen einzusetzen, die Unfälle verhindern und Unfallfolgen mindern. Denn der Weltgedenktag erinnert uns daran, dass hinter jeder Unfallstatistik menschliche Schicksale stehen“, resümiert Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V.



Der Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer



Der Weltgedenktag war 1993 von der britischen RoadPeace Organisation ins Leben gerufen worden, die sich von ihrer Gründung im Jahr 1992 bis zu ihrer Schließung Anfang 2026 als nationale Wohltätigkeitsorganisation für die Opfer von Verkehrsunfällen einsetzte und Betroffene mit emotionaler und praktischer Hilfe sowie durch Interessenvertretung unterstützte. 2005 wurde der Tag auch von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum internationalen Weltgedenktag erklärt. Laut UN soll der Tag an alle Verkehrstoten und Schwerverletzten erinnern, die unverzichtbare Arbeit der Rettungskräfte würdigen und auf die weltweit häufig unangemessen milden rechtlichen Konsequenzen nach fahrlässig verursachten Verkehrstoten und -verletzten aufmerksam machen. Auch soll der Tag Anlass sein, sich für eine bessere Unterstützung von Unfallopfern und deren Angehörigen einzusetzen sowie wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zur Prävention von schweren Verkehrsunfällen zu fördern. Der Weltgedenktag für die Straßenverkehrsopfer wird jährlich an jedem dritten Sonntag im November begangen.

(lifePR) (