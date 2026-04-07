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Steigende Ölpreise und verfehlte Klimaziele erhöhen den Druck auf den Verkehrssektor

Automobilclub KS e.V. setzt Impulse für nachhaltige, krisenfeste Mobilität

(lifePR) (München, )
Die Ölpreise drohen infolge des anhaltenden Kriegs im Iran zu explodieren. Folgen für die Weltwirtschaft zeichnen sich bereits ab. Autofahrer bekommen die deutlich erhöhten Spritpreise an den Tankstellen zu spüren. Zugleich hat Deutschland laut Klimabilanz 2025 seine Ziele im Verkehrssektor erneut verfehlt. Der Automobilclub KS e.V. sieht darin ein deutliches Signal: Es braucht umgehend wirksame Maßnahmen, damit Mobilität für alle bezahlbar bleibt. Zugleich sind Innovationen für eine nachhaltige und unabhängige Mobilität gefragter denn je. Seit 1981 verleiht der zweitgrößte Automobilclub daher den KS Energie- und Umweltpreis; die Preisträger der 44. Auflage werden am 03. Juli in München geehrt.

Die Lage im Verkehrssektor spitzt sich aktuell zu. Je länger der Krieg im Iran dauert, desto fataler werden die Folgen für die Weltwirtschaft und damit die Versorgungssicherheit sein. Deutlich erhöhte Öl- und Gaspreise machen sich für Autofahrerinnen und Autofahrer schon heute bei den Spritpreisen bemerkbar. Doch das ist nicht der einzige Grund zur Sorge: Hinzu kommt, dass der deutsche Verkehrssektor auch 2025 seine Klimaziele verfehlt hat. Die Mitte März veröffentlichte Klimabilanz verdeutlicht, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Emissionen im erforderlichen Maß zu senken. „Diese doppelte Herausforderung aus Kosten- und Klimadruck macht deutlich, dass wir im Verkehrsbereich schneller und konsequenter vorankommen müssen, ohne die Autofahrerinnen und Autofahrer außer Acht zu lassen. Es braucht einen realistischen und dennoch ambitionierten Ansatz, der individuelle Bedürfnisse nach bezahlbarer Mobilität, Wirtschaftlichkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz miteinander in Einklang bringt“, erläutert Isabella Finsterwalder, Pressesprecherin des Automobilclub KS e.V.

Sprit sparen statt Spritpreisbremse
Vor dem Hintergrund steigender Kraftstoffpreise werden aktuell verschiedene Maßnahmen intensiv diskutiert. Um den Preisdruck auf Konsumenten wirkungsvoll zu reduzieren, spricht sich die Internationale Energieagentur (IEA) für rasche Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs aus. Das bringt nicht nur finanzielle Entlastung, sondern hat auch positive Auswirkungen auf das Klima. Denn weltweit entfallen auf den Verkehrssektor etwa 45 Prozent des Ölverbrauchs – ein Bereich, in dem Einsparungen besonders wirksam ansetzen können. Bereits einfache Verhaltensänderungen könnten hier kurzfristig Wirkung entfalten: Mehr Homeoffice, anstatt ins Büro zu pendeln, ein um mindestens 10 km/h reduziertes Tempolimit auf Autobahnen für den Pkw- und Güterverkehr oder ein Umstieg vom Pkw auf den ÖPNV, sofern möglich, seien hier geeignete, effiziente Maßnahmen. Die IEA nennt darüber hinaus Zufahrtsbeschränkungen in Großstädten bspw. im täglichen Wechsel von Kennzeichen mit geraden und ungeraden Zahlen als Möglichkeit, lange Staus zu vermeiden und so Sprit einzusparen. Weitere Optionen seien Carsharing und/oder eine effizientere Fahrweise.

Über Verhaltensänderungen seitens der Autofahrerinnen und Autofahrer hinaus kann der Staat die Verbraucher zusätzlich entlasten. Die Regierung könne mit gutem Beispiel vorangehen, so die IEA, und Maßnahmen im öffentlichen Sektor umsetzen, regulatorische Eingriffe nutzen sowie gezielte Anreize setzen. Allerdings müsse sichergestellt werden, dass die Unterstützung für Verbraucher zum richtigen Zeitpunkt, zielgerichtet und sozial gerecht erfolgt. Von kurzfristigen Maßnahmen, die punktuell entlasten und nach dem Gießkannenprinzip funktionieren – wie etwa eine Spritpreisbremse –, rät die IEA ab, da strukturelle Probleme damit nicht gelöst und im ungünstigsten Fall sogar Anreize gesetzt würden, mehr zu fahren, anstatt Kraftstoff bewusst einzusparen.

Innovation als Schlüssel für nachhaltige Mobilität
Dass sowohl kurzfristige als auch strukturelle Veränderungen wirken können, zeigen internationale wie auch nationale Erfahrungen der Vergangenheit. Infolge der beiden großen Ölpreiskrisen 1973/1974 (Jom-Kippur-Krieg und Ölembargo der OPEC) und 1979/1980 – damals waren die Iranische Revolution und der Krieg zwischen Iran und Irak der Grund – verhängte die Bundesregierung angesichts exorbitanter Preissteigerungen für Kraftstoffe Fahrverbote, autofreie Sonntage und Tempolimits. Außerdem appellierte sie an die Autofahrer, sparsam zu fahren. Für den Automobilclub KS e.V. war dies allein jedoch nicht ausreichend. Daher gründete der heute zweitgrößte deutsche Automobilclub bereits im Jahr 1981 seinen renommierten KS Energie- und Umweltpreis, um von der Automobil- und Zulieferindustrie technische Lösungen einzufordern, die das spritsparende Fahren erleichtern sollten.

„Alles in allem zeigt sich, dass der Automobilclub KS e.V. schon damals mit seiner Denke und offensiven Handlungsweise wegweisend war. Seit mehr als 40 Jahren zeichnet er Lösungen aus, die im Bereich der Fahrzeugtechnik und seit einigen Jahren auch in puncto Mobilitätssysteme neue Maßstäbe setzen. Dadurch kann Mobilität nicht nur umweltschonender, sondern auch resilienter und wirtschaftlicher gestaltet werden. Gerade in einer zunehmend vernetzten und komplexen Mobilitätswelt sind ganzheitliche Lösungen gefragter denn je“, betont die Pressesprecherin des Automobilclub KS e.V. Angesichts der aktuellen Entwicklungen gewinnt die renommierte Auszeichnung des KS weiter deutlich an Relevanz. Sie vereint technologische Innovation mit systemischem Denken und praktischer Umsetzbarkeit. Damit liefert der KS-Energie- und Umweltpreis entscheidende Impulse für die Transformation des Verkehrssektors. Die Preisträger des 44. KS Energie- und Umweltpreises werden am 03. Juli im Rahmen der Festveranstaltung in München geehrt.

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Automobilclub KS e.V.

Der Automobilclub KS e.V. ist mit rund 660.000 Mitgliedern der zweitgrößte Automobilclub in Deutschland. Er ist seit Jahrzehnten Mitglied der Deutschen Verkehrswacht (DVW) und zählt zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). Auf europäischer Ebene ist der KS zudem Gründungsmitglied des EAC (European Automobile Clubs). Das Ziel ist eine europaweit sichere und nachhaltige Verkehrspolitik.

Darüber hinaus engagiert sich der KS seit mehr als 40 Jahren für mehr Umweltschutz und Energiesparen im gesamten Bereich des automobilen Verkehrs. Um den Stellenwert der Automobilbranche für Energiesparen sowie Klima- und Umweltschutz zu unterstreichen, beschloss der KS, ab 1981 jährlich den KS Energie- und Umweltpreis zu vergeben.

Mit seinen Töchtern AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG und KS Versicherungs-AG bietet er eine umfassende Palette an Club- und Versicherungsleistungen – von der Wildschadenbeihilfe über den KS-Notfall- Service bis hin zu preiswerten Rechtsschutz- und Schutzbriefversicherungen –, die aufgrund von Leistung und Preis in den vergangenen Jahren viele Rankings gewonnen haben. In der Münchner Zentrale und in acht Bezirksgeschäftsstellen sind rund 180 Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz der KS-Gruppe liegt bei rund 140 Millionen Euro. Der Vertrieb erfolgt über 10.000 unabhängige Makler und Mehrfachagenten.

Mehr Infos: www.ks-auxilia.de/...

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