Im Ernstfall zählt jede Minute: Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen und Leben retten!

Schnelle Hilfe nach einem Unfall ist essenziell. Denn gerade die ersten Minuten, noch bevor die Rettungskräfte eintreffen, können entscheidend sein. Darauf macht der Welt-Erste-Hilfe-Tag am 12. September 2026 aufmerksam. Initiiert von den Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, steht der Aktionstag weltweit für die Bedeutung von Ersthilfe-Wissen und von Handlungsfähigkeit im Ernstfall. Daher appelliert der Automobilclub KS e.V. an alle Straßenverkehrsteilnehmer, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen und so Hemmschwellen beim Helfen abzubauen.



Wie in jedem Jahr steht der zweite Samstag im September im Zeichen des Welt-Erste-Hilfe-Tags, der im Jahr 2000 von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC) ins Leben gerufen wurde. Der Aktionstag am 12. September 2026 macht darauf aufmerksam, dass Erste Hilfe die entscheidende Zeit zwischen einem medizinischen Notfall und dem Eintreffen professioneller medizinischer Hilfe überbrückt. Erste Hilfe stärkt die gesellschaftliche Resilienz und stellt sicher, dass grundlegende lebensrettende Maßnahmen, wie Herz-Lungen-Wiederbelebung oder das Stoppen starker Blutungen, für alle zugänglich und anwendbar sind. Dass Erste Hilfe auch keine Frage des Alters ist, zeigt der diesjährige Fokus des Deutschen Roten Kreuzes und des Jugendrotkreuz: In einem gemeinsamen Positionspapier fordern sie die Verankerung von Gesundheits- und Krisenkompetenz in Schulen.



Ersthilfe im Straßenverkehr

Neben dem häuslichen Umfeld, dem Freizeitbereich und dem Ausbildungsort bzw. Arbeitsplatz ist Ersthilfe auch im Straßenverkehr gefragt – egal, ob sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hat oder ein Fußgänger oder Radler ausgerutscht und gestürzt ist. Kommt es zu einem solchen Fall, sind in der Regel andere Verkehrsteilnehmer und Passanten als erstes am Unfallort. Bis gegebenenfalls die Rettungskräfte eintreffen, kann wertvolle Zeit vergehen. Umso wichtiger ist, dass jeder weiß, was zu tun ist, um Verletzten zu helfen und die Rettungskette in Gang zu halten. „Erste Hilfe ist keine Aufgabe, die allein Rettungskräften vorbehalten ist. Ganz besonders nach einem Verkehrsunfall können Ersthelferinnen und Ersthelfer einen wichtigen Beitrag leisten. Entscheidend ist, nicht wegzuschauen, sondern zu handeln“, sagt Isabella Finsterwalder, Pressesprecherin des Automobilclub KS e.V.



Die wichtigsten Schritte nach einem Unfall

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören dabei zunächst die Absicherung der Unfallstelle – also Warnblinkanlage anschalten, Warnweste anlegen und Warndreieck in ausreichendem Abstand aufstellen. Zur Erinnerung: Das Warndreieck sollte stets vor einer Kurve oder Kuppe aufgestellt werden und zwar innerorts ca. 50 Meter, auf Land- und Bundesstraßen ca. 100 Meter und auf Autobahnen ca. 200 Meter entfernt, damit nachkommende Autofahrer das Warndreieck rechtzeitig wahrnehmen und abbremsen können. Dann wählt man den Notruf – die 112 für Rettungsdienst/Feuerwehr bzw. 110 für die Polizei. Hier sollte man Antworten auf die fünf W-Fragen parat haben: Wo, was, wie viele Verletzte, welche Art von Verletzungen und Warten auf Rückfragen. Anschließend kommt es darauf an, Verletzte nicht allein zu lassen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten erste Hilfe zu leisten.



Erste-Hilfe-Wissen regelmäßig auffrischen

Bei den meisten Autofahrerinnen und -fahrern liegt der Erste-Hilfe-Kurs jedoch schon Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurück – oftmals, als er im Rahmen des Führerscheinerwerbs absolviert wurde. Was man damals gelernt hat, ist ohne regelmäßige Anwendung schnell nicht mehr präsent. Im Ernstfall können Unsicherheit und fehlende Routine dazu führen, dass Menschen zögern und sich nicht zutrauen zu helfen. Deshalb sind Auffrischungskurse so wichtig. In den Kursen werden grundlegende Maßnahmen wiederholt und praktisch geübt. Das schafft Routine und Selbstvertrauen.



Anlässlich des Welt-Erste-Hilfe-Tags ruft der Automobilclub KS e.V. daher dazu auf, die eigenen Kenntnisse zu überprüfen und bei Bedarf einen Auffrischungskurs zu besuchen. „Frischen Sie Ihre Kenntnisse regelmäßig auf, indem sie an Erste-Hilfe-Fortbildungen oder Erste-Hilfe-Trainings teilnehmen. Auch die Ausstattung im Fahrzeug sollte regelmäßig kontrolliert werden: Sind Warnweste, Warndreieck und Verbandkasten griffbereit und einsatzfähig und im Fall des Verbandkastens innerhalb des Verfallsdatums? Denn im Straßenverkehr gilt wie in vielen anderen Notfallsituationen: Jeder Mensch kann zum Ersthelfer werden. Und manchmal entscheidet genau dieses Handeln über Leben und Gesundheit“, resümiert die Pressesprecherin von Deutschlands zweitgrößtem Automobilclub.

(lifePR) (