Automobilclub KS e.V. prämiert Accurec Recycling und Karos Mobility für wegweisende Innovationen

Zum bereits 44. Mal hat der Automobilclub KS e.V. am vergangenen Freitag, den 03. Juli 2026, seinen KS Energie- und Umweltpreis verliehen. Während der festlichen Preisverleihung in der Alten Kongresshalle in München prämierte der Automobilclub Accurec Recycling in der Kategorie Fahrzeugtechnik für sein CLIMA-Recyclingverfahren zur Lebenszyklus-Optimierung von Fahrzeugbatterien inklusive Li-Ionen-Akkumulatoren und damit seinen Beitrag zur Elektromobilität. In der Kategorie Mobilitätssysteme ging der diesjährige KS Energie- und Umweltpreis an Karos Mobility für seine Shared-Mobility-Lösung, die beispielhaft im Erfurter Kreuz, Thüringens größtem Industrie- und Gewerbegebiet etabliert wurde. Diese bringt Unternehmen, deren Beschäftigte und die Kommunen zusammen und schafft effiziente Mitfahrnetzwerke, die keine neue Infrastruktur benötigen.



„Wir freuen uns sehr, mit Accurec Recycling und Karos Mobility auch in diesem Jahr zwei Preisträger zu würdigen, die maßgebliche Beiträge zur Transformation des Mobilitätssektors leisten“, sagte Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V., anlässlich der Festveranstaltung zum 44. KS Energie- und Umweltpreis in der Alten Kongresshalle direkt an der Münchner Theresienwiese. Accurec Recycling erhielt den renommierten Preis in der Kategorie Fahrzeugtechnik für seine innovative und energieeffiziente CLIMA-Technologie, mit der Lithium u.a. aus Auto-Lithium-Ionen-Akkus zu 99 Prozent zurückgewonnen werden kann. In der Kategorie Mobilitätssysteme zeichnete Deutschlands zweitgrößter Automobilclub Karos Mobility aus, die effiziente und zuverlässige Mitfahrnetzwerke für Pendler bzw. Beschäftigte in ländlichen und vorstädtischen Räumen bieten und dabei ohne neue Infrastruktur vorhandene Ressourcen intelligent nutzen und verknüpfen.



Das Grußwort richtete wie auch im Vorjahr Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, an die zahlreichen Gäste in der Alten Kongresshalle. In seiner Botschaft hob der Staatsminister auch die diesjährigen Preisträger hervor: „Ihr Engagement zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn technologische Exzellenz, Nachhaltigkeit und die Nähe zum Markt zusammenspielen. […] Die beiden Preisträger stehen exemplarisch für die zwei Seiten moderner Mobilität: für technische Innovationen, die unseren Ressourcenverbrauch senken, und für smarte Konzepte, die Mobilität für alle sicherstellen. Beides brauchen wir.“



Nicht Neues bauen, sondern Vorhandenes konsequent zu Ende denken



Die Festrede anlässlich der Preisverleihung hielt Prof. Dr. Helge Stein, Professor für Digitale Katalyse an der TUM School of Natural Sciences der TU München. In seiner Keynote ging er auf die Rolle von Innovationen als Katalysatoren der Mobilitätswende ein und zeigte, wie Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz und intelligente Mobilitätskonzepte zur nachhaltigen Transformation beitragen können. Er stellte die These auf, dass nachhaltiger Fortschritt vor allem dort entsteht, wo Hürden gesenkt werden – sei es bei der Rückgewinnung wertvoller Batterierohstoffe oder bei der zielgerichteten Nutzung vorhandener Verkehrskapazitäten: „Der KS Energie- und Umweltpreis ehrt seit 44 Jahren diejenigen, die nicht warten, bis die Rahmenbedingungen perfekt sind, sondern die Hürden senken – damit der Rest von uns leichter drüberkommt. Das ist die eigentliche Definition von Fortschritt.“ Begleitend zur Preisverleihung organisierte der Automobilclub KS e.V. auch in diesem Jahr eine Ausstellung zum Thema Verkehr und Mobilität der Zukunft, bei der innovative Konzepte, Technologien und Lösungsansätze für den Verkehr von morgen präsentiert wurden. Vor und nach der Preisverleihung konnten sich hier die Besucherinnen und Besuchern umfassend über Entwicklungen und Trends informieren und austauschen.



Accurec Recycling ausgezeichnet für hocheffizientes Lithium-Recycling



Preisträger in der Kategorie Fahrzeugtechnik ist in diesem Jahr Accurec Recycling. Das mittelständische, wissenschaftsorientierte Unternehmen mit Hauptsitz in Krefeld hat sich auf das Recycling wertvoller Rohstoffe wie Nickel und Kobalt, vor allem aber auf Lithium-Ionen-Akkus spezialisiert. Den KS Energie- und Umweltpreis erhält Accurec Recycling für seine Pionierarbeit im Lithium-Recycling und seinen Beitrag zur Stärkung europäischer Rohstoffresilienz. Ausgezeichnet wird insbesondere das CLIMA-Recyclingverfahren zur Lebenszyklus-Optimierung von Fahrzeugbatterien inklusive Lithium-Ionen-Akkus. Dr. Julia Kinigadner, Mitglied der KS Experten-Jury, betonte in ihrer Laudatio: „Mit Rückgewinnungsquoten von über 90 Prozent bei wertvollen Materialien setzt Accurec Recycling Maßstäbe in der Kreislaufwirtschaft. Gerade vor dem Hintergrund des weltweiten Hochlaufs der Elektromobilität und der stark nachwachsenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien gewinnt das Batterierecycling zunehmend an Bedeutung. Unser diesjähriger Preisträger in der Kategorie Fahrzeugtechnik leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Rückgewinnung strategisch wichtiger Rohstoffe und stärkt zugleich die Rohstoffresilienz sowie die Rohstoffautonomie Deutschlands und Europas“.



Für Accurec Recycling ist die Auszeichnung zugleich Anerkennung für langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie Ansporn für künftige Innovationen. Anlässlich der Preisverleihung erklärte Dr. Reiner Sojka, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens: „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, dies ist ein wichtiges Zeichen an das gesamte Team von Accurec Recycling. Dieser Preis ist eine Bestätigung unserer jahrelangen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und unseres Engagements, um schneller von linearem Wirtschaften hin zum zirkulären Wirtschaften zu kommen. Die Auszeichnung spornt uns zudem an, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, um die Abhängigkeit von Primärrohstoffen zu reduzieren und damit auch etwas für den Klimaschutz zu tun.“



Karos Mobility ausgezeichnet für intelligente Pendlerlösungen in ländlichen Räumen



In der Kategorie Mobilitätssysteme ging der diesjährige KS Energie- und Umweltpreis an Karos Mobility. Karos Mobility ist eine Mobilitätslösung der europäischen Karos Gruppe mit Sitz in Paris, Köln und Toulouse. Karos unterstützt Städte, Regionen und Arbeitgeber dabei, Fahrgemeinschaften als verlässliche Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr zu etablieren – unter anderem durch die Integration in bestehende ÖPNV-Angebote wie das Deutschlandticket. Ausgezeichnet wird Karos Mobility für seine Shared-Mobility-Lösung für Pendlerinnen und Pendler in ländlichen und vorstädtischen Räumen. Mittels einer KI-gestützten App werden Fahrgemeinschaften in Echtzeit organisiert, um Leerfahrten zu reduzieren, Kosten zu senken und CO2-Emissionen zu vermeiden. „Die Stärke des Ansatzes von Karos Mobility liegt in der intelligenten Nutzung bereits vorhandener Ressourcen, die es ermöglicht, effiziente Mobilitätsnetzwerke zu schaffen, ohne auf neue Infrastruktur angewiesen zu sein. Die enge Integration in den öffentlichen Nahverkehr sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Behörden zur Entwicklung dieser pragmatischen wie innovativen Mobilitätsangebote möchten wir dabei besonders hervorheben“, erläuterte KS Jurymitglied Prof. Dr. Stefanie Bremer in ihrer Laudatio. Aus Sicht von Karos Mobility geht die Wirkung solcher Mobilitätsangebote dabei weit über reine Verkehrsaspekte hinaus: „Nachhaltige Mobilität entsteht nicht allein durch die Erfüllung von Klimazielen oder Technologievorgaben, sondern dort, wo neue Mobilitätslösungen einen echten Unterschied im Alltag der Menschen machen. Genau das erleben wir jeden Tag bei Karos: Fahrgemeinschaften sind weit mehr als eine Möglichkeit, CO2 einzusparen. Sie entlasten Menschen finanziell, schaffen Begegnungen und ermöglichen Mobilität dort, wo Alternativen oft fehlen. Umso mehr freut uns diese Auszeichnung, weil sie anerkennt, dass ökologische Wirkung und sozialer Nutzen zusammengehören und für zukunftsfähige Mobilitätslösungen nicht Zusatz, sondern Grundlage sind“, betonte Anika Rexroth, Impact & Marketing bei Karos Mobility.



Preisgelder für den guten Zweck



Auch in diesem Jahr war der KS Energie- und Umweltpreis mit 20.000 Euro Preisgeld dotiert. Accurec Recycling hat sich entschieden, die 10.000 Euro auf zwei Spendenempfänger aufzuteilen: 5.000 Euro gehen an Agora Verkehrswende. Der überparteiliche und gemeinnützige Thinktank für klimaneutrale Mobilität mit Sitz in Berlin hat das Ziel der vollständigen Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Ebenfalls 5.000 Euro Spende kommt der Kummer-Vanotti-Stiftung zugute, eine gemeinnützige Umweltstiftung, die umweltbezogene Kunstprojekte mit einem Kunstpreis fördert und sich zudem bei einem Wiederaufforstungsprojekt in Malta engagiert. Auf Wunsch von Karos Mobility unterstützen die weiteren 10.000 Euro Preisgeld den gemeinnützigen Verein down-syndrom köln e.V. Der gemeinnützige Kölner Selbsthilfe- und Interessenverein für Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21) und deren Familien bietet umfassende Beratung, Familienfreizeiten, Freizeitgruppen und regelmäßige Treffen an, um Betroffene zu vernetzen und die Inklusion in der Gesellschaft zu fördern.



KS Energie- und Umweltpreis nach wie vor hochaktuell



Besondere Tragweite erhält der KS Energie- und Umweltpreis in diesem Jahr gerade auch mit Blick auf seine Entstehungsgeschichte: Der Preis war 1981 initiiert worden, als die beiden Ölpreiskrisen Deutschland stark unter Druck gesetzt und die Öl-Abhängigkeit offenbart hatten. Ziel der Auszeichnung war es, die Automobilindustrie anzuspornen, sparsamere und umweltschonendere Technologien zu entwickeln. Vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Spannungen im Iran und der Straße von Hormus sowie der weiter bestehenden Abhängigkeiten in der Energie- und Rohstoffversorgung erweist sich die damalige Zielsetzung heute erneut als hochaktuell.



„Mobilität entscheidet heute mehr denn je darüber, wie lebenswert, wirtschaftlich stark und nachhaltig unsere Städte und Regionen morgen sein werden. Die Herausforderungen dabei sind vielfältig. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen daher vernetzte Lösungen, die Klimaschutz, Digitalisierung, gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Effizienz verbinden. Innovation entsteht dort, wo neue Technologien mit mutigen Konzepten und einem klaren Blick auf die Bedürfnisse der Menschen verbunden werden. Genau diese Impulse, die Deutschland braucht, um einen Wandel hin zu einem modernen, resilienten und zukunftsorientierten Mobilitätssystem erfolgreich zu gestalten, repräsentieren die diesjährigen Preisträger des KS Energie- und Umweltpreises, Accurec Recycling und Karos Mobility. Darüber freuen wir uns sehr und gratulieren ihnen ganz herzlich“, resümiert Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V. anlässlich der gelungenen Preisverleihung am 03. Juli 2026.

(lifePR) (