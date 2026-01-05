Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046852

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Zuverlässige Lösung für Ihre Fahrzeugentsorgung in Duisburg – Einfach, seriös und termintreu

In Duisburg übernehmen wir die komplette Organisation der Autoverschrottung für Sie

(lifePR) (Bochum, )
Abholservice für alle Stadtteile

In Duisburg übernehmen wir die komplette Organisation der Autoverschrottung für Sie. Ganz gleich, ob Ihr Fahrzeug in Hamborn, Rheinhausen oder Meiderich steht – wir holen es nach Terminabsprache kostenfrei bei Ihnen ab.

Strukturierte Autorecycling-Verfahren

Bei der Fahrzeugverwertung in Duisburg achten wir auf saubere und nachhaltige Abläufe. Flüssigkeiten und Schadstoffe werden fachgerecht entsorgt, während verwertbare Materialien dem Recycling zugeführt werden.

Rechtssichere Abmeldung und Entsorgungsbestätigung

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch erledigen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.

Altfahrzeug abgeben ohne Aufwand

Auch bei schweren Schäden, Totalschäden oder fehlendem TÜV bieten wir in Duisburg eine faire und transparente Lösung zur Fahrzeugentsorgung.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.