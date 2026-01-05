Zuverlässige Lösung für Ihre Fahrzeugentsorgung in Duisburg – Einfach, seriös und termintreu
In Duisburg übernehmen wir die komplette Organisation der Autoverschrottung für Sie. Ganz gleich, ob Ihr Fahrzeug in Hamborn, Rheinhausen oder Meiderich steht – wir holen es nach Terminabsprache kostenfrei bei Ihnen ab.
Strukturierte Autorecycling-Verfahren
Bei der Fahrzeugverwertung in Duisburg achten wir auf saubere und nachhaltige Abläufe. Flüssigkeiten und Schadstoffe werden fachgerecht entsorgt, während verwertbare Materialien dem Recycling zugeführt werden.
Rechtssichere Abmeldung und Entsorgungsbestätigung
Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch erledigen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.
Altfahrzeug abgeben ohne Aufwand
Auch bei schweren Schäden, Totalschäden oder fehlendem TÜV bieten wir in Duisburg eine faire und transparente Lösung zur Fahrzeugentsorgung.