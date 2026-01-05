Verwertungsnachweis und rechtssichere Abmeldung
Kostenlose Abholung in Herten und Umgebung
In Herten und den umliegenden Stadtteilen bieten wir Ihnen eine professionelle Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung. Egal, ob Ihr Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist, einen Unfallschaden hat oder bereits seit Jahren stillsteht – wir kümmern uns schnell und unkompliziert um die fachgerechte Entsorgung.
Umweltgerechte Autoverwertung nach aktuellen Richtlinien
Die Autoverwertung in Herten erfolgt bei uns streng nach den gesetzlichen Umweltvorgaben. Alle Flüssigkeiten werden fachmännisch entfernt und entsorgt, verwertbare Materialien getrennt und dem Recycling zugeführt. So stellen wir sicher, dass Ihr Altfahrzeug keine Belastung für die Umwelt darstellt.
Verwertungsnachweis und rechtssichere Abmeldung
Nach der Autoverschrottung erhalten Sie selbstverständlich einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, damit Sie sich um nichts weiter kümmern müssen.
Schrottauto verkaufen – fair und transparent
Auch wenn Ihr Auto nicht mehr fahrtüchtig ist, kann es noch einen Wert haben. Wir prüfen Ihr Fahrzeug vor Ort in Herten und unterbreiten Ihnen ein faires Angebot – transparent und ohne versteckte Kosten.