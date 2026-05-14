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Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
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Unfallwagen, Motorschaden, kein TÜV – Autoankauf Zentrale und Autoankauf Stressfrei kaufen jedes Fahrzeug zu fairen Preisen

Gebrauchtwagen und Unfallauto Verkaufen in der Nähe

(lifePR) (Bochum, )
Wer in Deutschland ein Fahrzeug mit Unfallschaden, Motorschaden, Getriebeschaden oder fehlender Hauptuntersuchung verkaufen möchte, steht oft vor einer unangenehmen Situation: Klassische Händler lehnen ab oder bieten minimale Preise, private Käufer schrecken vor Defekten zurück. Autoankauf Zentrale und Autoankauf Stressfrei schließen diese Lücke mit einem einzigartigen Konzept – beide kaufen bundesweit Fahrzeuge jeder Art, jeden Zustands und jeder Marke an – mit Sofortbarzahlung und kostenloser Abholung direkt beim Kunden.

Der entscheidende Unterschied zu klassischen Händlern: Beide Unternehmen kaufen Fahrzeuge auch für den internationalen Autoexport an. Was in Deutschland als wirtschaftlicher Totalschaden gilt, hat in vielen anderen Ländern noch einen erheblichen Restwert. Genau diese Exportorientierung ermöglicht es, auch für stark beschädigte Fahrzeuge noch faire und realistische Preise anzubieten.

Wer sein Fahrzeug mit Motorschaden loswerden möchte, findet bei Autoankauf Zentrale einen zuverlässigen Partner – mit kostenloser Fahrzeugbewertung und Sofortankauf innerhalb von 24 Stunden. Für den Unfallwagen Ankauf steht ein spezialisiertes Team bereit, das Fahrzeuge aller Schadensgrade professionell bewertet und faire Preise ohne Abzüge für Reparaturkosten bietet.

Autoankauf Stressfrei ergänzt dieses Angebot mit einem besonders einfachen Kontaktweg: Fahrzeughalter können ihr Fahrzeug einfach per Auto verkaufen Seite anbieten oder direkt per WhatsApp Fotos des Fahrzeugs und der Schäden senden – das Team meldet sich zeitnah mit einem verbindlichen Angebot zurück.

Folgende Fahrzeuge werden von beiden Diensten garantiert angekauft:

Fahrzeuge mit Motorschaden und Getriebeschaden
Unfallwagen und wirtschaftliche Totalschäden
Fahrzeuge mit Hagelschaden, Wasserschaden und Einbruchschaden
Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung
Nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeuge (eigener Abschleppdienst)

Kontakt:  www.autoankauf-zentrale.com |  0152 5859 3840  www.autoankauf-stressfrei.de |  0152 55457304
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