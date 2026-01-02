Unfallwagen Ankauf in Duisburg
Autoankauf Duisbrug auch Unfallfahrzeuge werden gekauft!
Beim Unfallauto verkaufen in Duisburg wird der Fahrzeugwert realistisch ermittelt. Entscheidend sind nicht nur Baujahr und Kilometerstand, sondern vor allem Art und Umfang des Schadens. Ob Karosserieschaden, Motor- oder Getriebeschaden, Airbagschaden oder wirtschaftlicher Totalschaden – seriöse Autoankäufer bewerten das Fahrzeug transparent und marktgerecht. Auf dieser Basis erhalten Sie ein verbindliches Kaufangebot ohne Nachverhandlungen.
Ein großer Vorteil ist der umfassende Service. Viele Anbieter in Duisburg übernehmen die kostenlose Abholung des Unfallautos, auch wenn es nicht mehr fahrbereit ist. Die sofortige Auszahlung des Kaufpreises erfolgt direkt bei Übergabe, wahlweise bar oder per Überweisung. Zusätzlich wird die Abmeldung des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle zuverlässig erledigt.
Auch Unfallautos ohne TÜV oder mit schweren technischen Mängeln lassen sich problemlos verkaufen. Wer sein Unfallauto in Duisburg verkaufen möchte, spart Zeit, vermeidet unnötige Kosten und erhält eine sichere, rechtlich saubere Abwicklung. So wird selbst ein beschädigtes Fahrzeug unkompliziert zu Geld gemacht.