Töpferstadt Frechen: Autoankauf Stressfrei kauft Ihr Fahrzeug an der Kölner Stadtgrenze – schnell, transparent und mit Abholung
In Frechen, Königsdorf, Bachem und Habbelrath kauft Autoankauf Stressfrei Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeuge und Schrottautos an – inklusive kostenloser Abholung und Abmeldung beim Rhein-Erft-Kreis.
Frechen – Auto abgeben, ohne durch den Kölner Verkehr zu müssen
Frechen schließt im Westen direkt an Köln an und liegt am Autobahnkreuz Köln-West; die A 1, die A 4 und die B 264 machen die Stadt zu einem Verkehrsknoten, die Stadtbahnlinie 7 fährt in die Domstadt. Im Wappen steht der Bartmannskrug als Zeichen der Töpfertradition, das Keramion zeigt Keramik der Moderne. Autos stehen dagegen eher im Hof als im Museum: Wer sein Fahrzeug loswerden will, wendet sich an Autoankauf Stressfrei.
Wir sind in der Innenstadt, in Bachem, Buschbell und Hücheln, in Königsdorf, Habbelrath, Grefrath und Neufreimersdorf unterwegs. Postleitzahl ist die 50226. Ob Tiefgarage am Stadtbahnhaltepunkt oder Hofeinfahrt am Waldrand – wir holen ab.
Das Vorgehen
Zuerst die Fahrzeugdaten und Fotos senden. Dann unsere Einschätzung abwarten. Haben Sie zugestimmt, kommen wir zum Termin und regeln Vertrag und Bezahlung vor Ort.
Mängel sind kein Hindernis: kaputte Wasserpumpe, ausgeschlagene Achslager, ein Motor, der nicht mehr anspringt. Wir rechnen mit dem Zustand, so wie er ist.
Wenn nur der Verwerter bleibt, übernehmen wir auch das und stellen sicher, dass Sie den Nachweis bekommen.
Die Abmeldung beim Rhein-Erft-Kreis (Kennzeichen BM) erledigen wir für Sie, wenn Sie die Papiere und Schilder mitgeben.
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Fragen von Frechenern
Kommen Sie auch nach Königsdorf?
Ja, in alle Stadtteile von Frechen.
Muss ich zum Amt?
Nein, die Abmeldung können wir übernehmen.
Nehmen Sie auch ältere Autos?
Ja, Alter und Kilometerstand spielen keine entscheidende Rolle für die Annahme.
Wer trägt die Transportkosten?
Wir – die Abholung ist kostenlos.
Was ist bei Unfallschäden?
Auch Unfallwagen kaufen wir an.
Wie schnell bekomme ich eine Antwort?
Wir melden uns zügig, meist am selben Tag.
Kontakt für Frechen
Schreiben oder rufen Sie uns an:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Wir kaufen von Bochum aus Autos in ganz NRW an. Was wir zusagen, gilt – so einfach ist das.