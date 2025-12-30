Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046839

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Sichere Abmeldung und Verwertungsnachweis

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die komplette Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle in Bochum – schnell und rechtssicher

(lifePR) (Bochum, )
Autoverschrottung & Fahrzeugentsorgung in Bochum – Schnell, sicher und zuverlässig

Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet

In Bochum stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner für die Autoverschrottung zur Verfügung. Wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen vor Ort ab – egal ob in Wattenscheid, Langendreer oder Linden. Der Service ist für Sie kostenfrei und erfolgt nach Terminvereinbarung meist innerhalb von 24 Stunden.

Fachgerechte Autoverwertung nach Umweltstandards

Bei der Fahrzeugentsorgung in Bochum legen wir größten Wert auf eine umweltgerechte Verwertung. Alle Schadstoffe werden sachgemäß entfernt und verwertbare Materialien dem Recycling zugeführt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Sichere Abmeldung und Verwertungsnachweis

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die komplette Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle in Bochum – schnell und rechtssicher.

Schrottauto verkaufen – auch bei Schäden

Ob Unfallwagen, Motorschaden oder abgelaufenem TÜV – wir bewerten Ihr Fahrzeug fair und transparent. Auch in Bochum können Sie Ihr Schrottauto bei uns stressfrei und zu guten Konditionen verkaufen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.