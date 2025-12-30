Autoverschrottung & Fahrzeugentsorgung in Bochum – Schnell, sicher und zuverlässig



Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet



In Bochum stehen wir Ihnen als kompetenter Ansprechpartner für die Autoverschrottung zur Verfügung. Wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen vor Ort ab – egal ob in Wattenscheid, Langendreer oder Linden. Der Service ist für Sie kostenfrei und erfolgt nach Terminvereinbarung meist innerhalb von 24 Stunden.



Fachgerechte Autoverwertung nach Umweltstandards



Bei der Fahrzeugentsorgung in Bochum legen wir größten Wert auf eine umweltgerechte Verwertung. Alle Schadstoffe werden sachgemäß entfernt und verwertbare Materialien dem Recycling zugeführt. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Sichere Abmeldung und Verwertungsnachweis



Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die komplette Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle in Bochum – schnell und rechtssicher.



Schrottauto verkaufen – auch bei Schäden



Ob Unfallwagen, Motorschaden oder abgelaufenem TÜV – wir bewerten Ihr Fahrzeug fair und transparent. Auch in Bochum können Sie Ihr Schrottauto bei uns stressfrei und zu guten Konditionen verkaufen.

