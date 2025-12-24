Kontakt
Motorradverschrottung in Köln – schnell und unkompliziert

Neben der Autoverschrottung bieten wir auch eine professionelle Motorradverschrottung in Köln an

Autoverschrottung und Motorradverschrottung in Köln – zuverlässig, fachgerecht und umweltbewusst

Die fachgerechte Entsorgung von Altfahrzeugen spielt eine zentrale Rolle im Umwelt- und Ressourcenschutz. In Köln und Umgebung bieten wir eine professionelle Autoverschrottung sowie Motorradverschrottung an und übernehmen den gesamten Prozess von der Abholung bis zur ordnungsgemäßen Verwertung.

Fachgerechte Fahrzeugentsorgung nach gesetzlichen Vorgaben

Die Autoverschrottung und Motorradverschrottung erfolgt strikt nach den geltenden Umwelt- und Entsorgungsvorschriften. Alle Fahrzeuge werden sachgemäß demontiert, schadstoffhaltige Materialien fachgerecht entfernt und verwertbare Teile dem Recycling zugeführt. Dadurch wird eine umweltfreundliche Entsorgung sichergestellt.

Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet Köln

Unser Service umfasst die kostenlose Abholung von Fahrzeugen im gesamten Kölner Stadtgebiet sowie in angrenzenden Stadtteilen. Die Terminvergabe erfolgt flexibel und kundenorientiert – auch kurzfristige Abholungen sind in vielen Fällen möglich.

Autoverschrottung in Köln – auch bei Schäden oder ohne TÜV

Zur Autoverschrottung werden Fahrzeuge unabhängig von ihrem Zustand angenommen. Dazu zählen unter anderem:

Fahrzeuge ohne TÜV

Unfallfahrzeuge und Totalschäden

Autos mit Motor- oder Getriebeschaden

Stillgelegte oder nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge

Auch ältere Fahrzeuge oder lange abgestellte Autos können problemlos entsorgt werden.

Motorradverschrottung in Köln – schnell und unkompliziert

Neben der Autoverschrottung bieten wir auch eine professionelle Motorradverschrottung in Köln an. Ob defektes Motorrad, Unfallmaschine oder nicht mehr fahrbereites Zweirad – wir übernehmen die Abholung und sorgen für eine ordnungsgemäße Verwertung aller Komponenten.

Verwertungsnachweis für die Abmeldung

Nach der Fahrzeugentsorgung erhalten Kunden auf Wunsch einen Verwertungsnachweis. Dieser dient als offizieller Nachweis für die Abmeldung des Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle und sorgt für rechtliche Sicherheit.

Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz

Durch die fachgerechte Zerlegung und Wiederverwertung von Fahrzeugteilen werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen. Die Autoverschrottung und Motorradverschrottung leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen und zur Reduzierung von Umweltbelastungen.

Unsere Leistungen im Überblick

Autoverschrottung Köln

Motorradverschrottung Köln

Kostenlose Fahrzeugabholung

Umweltgerechte Entsorgung

Verwertungsnachweis

Schnelle und flexible Terminvergabe
