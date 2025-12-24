Kontakt
Autoverschrottung und Motorradverschrottung in Duisburg – professionell, zuverlässig und umweltgerecht

Die fachgerechte Entsorgung von Altfahrzeugen ist ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz. In Duisburg und Umgebung bieten wir eine professionelle Autoverschrottung sowie Motorradverschrottung an und übernehmen sämtliche Schritte von der Abholung bis zur ordnungsgemäßen Verwertung.

Gesetzeskonforme Autoverschrottung in Duisburg

Die Autoverschrottung erfolgt nach den aktuellen gesetzlichen und umweltrechtlichen Vorgaben. Fahrzeuge werden sorgfältig demontiert, Schadstoffe fachgerecht entsorgt und wiederverwertbare Materialien dem Recyclingkreislauf zugeführt. Dadurch wird eine nachhaltige und sichere Entsorgung gewährleistet.

Kostenlose Fahrzeugabholung im Raum Duisburg

Wir bieten eine kostenlose Abholung von Fahrzeugen im gesamten Stadtgebiet Duisburg sowie in den angrenzenden Stadtteilen. Die Terminvereinbarung erfolgt flexibel und kundenorientiert. Auch kurzfristige Abholtermine sind nach Absprache möglich.

Annahme aller Fahrzeugtypen und Zustände

Zur Autoverschrottung in Duisburg werden Fahrzeuge nahezu aller Zustände angenommen, darunter:

Fahrzeuge ohne gültige TÜV-Plakette

Unfallfahrzeuge und Totalschäden

Autos mit Motor- oder Getriebeschaden

Stillgelegte oder nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge

Auch ältere Fahrzeuge oder lange abgestellte Autos können problemlos entsorgt werden.

Motorradverschrottung in Duisburg – schnell und unkompliziert

Neben der Autoverschrottung bieten wir auch eine zuverlässige Motorradverschrottung in Duisburg an. Defekte Motorräder, Unfallmaschinen oder nicht mehr genutzte Zweiräder werden abgeholt und fachgerecht verwertet.

Verwertungsnachweis für rechtliche Sicherheit

Nach Abschluss der Fahrzeugentsorgung stellen wir auf Wunsch einen Verwertungsnachweis aus. Dieser dient als offizieller Beleg für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle und sorgt für rechtliche Absicherung.

Umweltbewusste Entsorgung und Recycling

Durch die fachgerechte Zerlegung von Fahrzeugen werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und umweltschädliche Stoffe sicher entfernt. Die Autoverschrottung und Motorradverschrottung leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.

Unsere Leistungen auf einen Blick

Autoverschrottung Duisburg

Motorradverschrottung Duisburg

Kostenlose Abholung

Umweltgerechte Entsorgung

Verwertungsnachweis

Schnelle Terminvergabe
