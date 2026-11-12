Menden im Hönnetal: Autoankauf Stressfrei kauft Pkw und Transporter zwischen Rodenberg und Lendringsen – mit Abholung
Für Menden (Sauerland) und alle Ortsteile bietet Autoankauf Stressfrei eine Einschätzung nach Foto, die kostenlose Abholung und auf Wunsch die Abmeldung beim Märkischen Kreis.
Menden – Fahrzeugverkauf im Hönnetal ohne Berg- und Talfahrt
Menden an der Hönne ist mit rund 56.000 Einwohnern eine der größeren Städte im Märkischen Kreis und liegt im Norden des Sauerlands, wo die Ruhr die Stadtgrenze bildet. Die B 7 und die B 515 kreuzen sich mitten in der Innenstadt, die A 46 ist in der Nähe. Altes Rathaus, Stadtmauer-Reste mit dem Teufelsturm und die Burgruine Rodenberg prägen den Ort. Steile Straßen und kalte Winter setzen Autos zu – wenn Ihrer schlappmacht, sind wir die Lösung.
Wir bedienen die Kernstadt und die Ortsteile Asbeck, Halingen, Holzen-Bösperde, Lendringsen, Oesbern, Schwitten und Ostsümmern, dazu Siedlungen wie Barge, Hüingsen und Platte Heide. In Frage kommen vor allem die Postleitzahlen 58706 und 58708. Sagen Sie uns den Standort, wir kommen.
Der Ablauf
Fotos und Daten zum Fahrzeug senden, unsere Einschätzung abwarten, Termin festlegen, bei der Übergabe unterschreiben und die Bezahlung entgegennehmen.
Schäden am Fahrzeug – Motor, Getriebe, Karosserie – spielen keine Rolle für die Annahme. Wir bewerten den Wagen im aktuellen Zustand und holen ihn bei Bedarf per Transporter ab.
Fahrzeuge ohne Zukunft führen wir der Verwertung zu und senden Ihnen den entsprechenden Beleg.
Der Märkische Kreis (Kennzeichen MK) ist für die Abmeldung zuständig. Wir übernehmen den Gang dorthin, wenn Sie uns Papiere und Kennzeichen übergeben.
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Mendener fragen
Kommen Sie auch nach Lendringsen?
Ja, in alle Ortsteile.
Was ist mit Winterreifen?
Reifen gehören zum Fahrzeug; Sie müssen nichts abmontieren.
Kostet die Abholung etwas?
Nein, die Anfahrt zu Ihnen übernehmen wir kostenlos.
Nehmen Sie auch Autos mit Unfallschaden?
Ja, selbstverständlich.
Übernehmen Sie den Behördengang?
Ja, die Abmeldung beim Märkischen Kreis erledigen wir für Sie, sofern Sie das wünschen.
Wie lange dauert es bis zur Abholung?
Meist vergehen nur wenige Tage zwischen Ihrer Zusage und dem Termin.
Kontakt für Menden
Rufen Sie an oder senden Sie uns eine Nachricht:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei aus Bochum kauft Autos in Nordrhein-Westfalen. Wir erklären Ihnen jeden Schritt, bevor wir ihn gehen.