Marl: Hüls, Brassert und Sinsen können Autos mit und ohne TÜV bei Autoankauf Stressfrei verkaufen, die Abholung kostet nichts
Rund um Chemiepark und Glaskasten holen wir Pkw, Transporter und Unfallwagen ab und kümmern uns um die Abmeldung beim Kreis Recklinghausen.
Marl hat rund 83.000 Einwohner und liegt am Nordrand des Ruhrgebiets, geprägt vom Chemiepark, vom Skulpturenmuseum Glaskasten und von der A 43 und der A 52. Viele Menschen fahren täglich zu Schichtbeginn, oft über weite Strecken und bei jedem Wetter. Das hinterlässt Spuren an Kupplung, Federbeinen und Lack. Wir sehen uns das Fahrzeug an und nennen einen realistischen Preis.
Wir kommen nach Alt-Marl, Hüls, Brassert, Drewer, Hamm, Polsum, Sinsen, Lenkerbeck und Lippe. Die Postleitzahlen von 45768 bis 45772 zählen zu unserem Gebiet. Fahrtkosten entstehen Ihnen nicht.
1. Zunächst genügen Eckdaten und einige Fotos des Autos.
2. Wir melden uns mit einem Preis und einem passenden Termin.
3. Vor Ort wird der Wagen geprüft, danach wird die Summe bestätigt.
4. Anschließend folgen Vertrag, Auszahlung und Abtransport.
Auch ein Auto, das wegen Motorschadens oder fehlender Prüfung stillsteht, hat für uns einen Wert. Dazu gehören Fahrzeuge mit gerissenem Zahnriemen, kaputter Zylinderkopfdichtung oder lange Zeit unbewegtem Standschaden.
Ist nichts mehr zu retten, kommt der Wagen in die Verwertung. Der Betrieb arbeitet nach der Altfahrzeugverordnung, und Sie erhalten den Nachweis.
Zuständig für die Abmeldung ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen (Kennzeichen RE). Wir übernehmen den Behördengang, sobald uns Papiere, Schilder und Vollmacht vorliegen.
Unsere Seiten für Marl: Autoankauf Marl | Motorschaden Marl | Gebrauchtwagen verkaufen Marl | Kfz Ankauf Marl
Auch in den Nachbarstädten rund um Marl stehen wir bereit, etwa in Dorsten, Herten und Haltern am See.
Nachbarstädte im Überblick: Auto verkaufen Dorsten | Autoankauf Herten | Kfz Ankauf Haltern am See
Wissenswertes für Verkäufer in Marl
Holen Sie auch in Polsum ab?
Ja, auch die Randlagen am Kanal gehören zu den Strecken.
Muss das Fahrzeug fahrbereit sein?
Nein, wir laden auch stehende Fahrzeuge auf.
Welche Papiere brauche ich?
Zulassungsbescheinigung Teil I und II, Ausweis und möglichst alle Schlüssel.
Wie läuft die Bezahlung ab?
Bar oder per Überweisung nach Ihrer Wahl, direkt bei der Übergabe.
Kaufen Sie auch Firmenwagen?
Ja, Firmen erhalten auf Wunsch eine Rechnung mit Umsatzsteuer.
Wie kurzfristig ist ein Termin möglich?
Oft schon am nächsten Tag, je nach Tourenplan.
Sprechen Sie uns an
Für Rückfragen und Terminabsprachen erreichen Sie uns von Montag bis Samstag:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei ist ein Betrieb aus Bochum, der im ganzen Vest ankauft. Bei uns gelten klare Zusagen und feste Zeiten.