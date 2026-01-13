Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047682

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Kostenlose Autoverschrottung und umweltgerechte Autoverwertung in Bochum

Fahrzeug stressfrei entsorgen lassen – inklusive Abholung, Verwertungsnachweis und fairer Beratung für alle Bochumer Autobesitzer

(lifePR) (Bochum, )
Autoverschrottung in Bochum – zuverlässig und nachhaltig

Alte, defekte oder nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge stellen für viele Autobesitzer in Bochum eine große Herausforderung dar. Wer sein Auto fachgerecht entsorgen möchte, steht oft vor der Frage: Wohin mit dem Fahrzeug und wie läuft die Autoverschrottung eigentlich ab? Unser Service für Autoverschrottung in Bochum bietet hier eine unkomplizierte und umweltfreundliche Lösung.

Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet

Egal ob in Wattenscheid, Langendreer, Linden oder der Bochumer Innenstadt – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen vor Ort ab. Die Abholung ist für Sie komplett kostenlos und erfolgt flexibel nach Terminvereinbarung.

Umweltgerechte Autoverwertung nach gesetzlichen Vorgaben

Die Autoverwertung erfolgt ausschließlich über zertifizierte Demontagebetriebe. Dabei werden alle verwertbaren Materialien fachgerecht recycelt und umweltschädliche Stoffe ordnungsgemäß entsorgt. Sie erhalten selbstverständlich einen offiziellen Verwertungsnachweis.

Auch Unfallfahrzeuge und Motorschäden kein Problem

Ob Totalschaden, Getriebeschaden oder stark verrostetes Fahrzeug – wir übernehmen auch defekte und nicht mehr fahrbereite Autos in Bochum. Auf Wunsch beraten wir Sie vorab transparent zu allen Schritten.

Jetzt Autoverschrottung in Bochum beauftragen

Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie Ihr Altfahrzeug stressfrei entsorgen. Unser Team kümmert sich um die komplette Abwicklung – von der Abholung bis zur endgültigen Autoverwertung.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.