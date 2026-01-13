Kostenlose Autoverschrottung und umweltgerechte Autoverwertung in Bochum

Autoverschrottung in Bochum – zuverlässig und nachhaltig



Alte, defekte oder nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge stellen für viele Autobesitzer in Bochum eine große Herausforderung dar. Wer sein Auto fachgerecht entsorgen möchte, steht oft vor der Frage: Wohin mit dem Fahrzeug und wie läuft die Autoverschrottung eigentlich ab? Unser Service für Autoverschrottung in Bochum bietet hier eine unkomplizierte und umweltfreundliche Lösung.



Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet



Egal ob in Wattenscheid, Langendreer, Linden oder der Bochumer Innenstadt – wir holen Ihr Altfahrzeug direkt bei Ihnen vor Ort ab. Die Abholung ist für Sie komplett kostenlos und erfolgt flexibel nach Terminvereinbarung.



Umweltgerechte Autoverwertung nach gesetzlichen Vorgaben



Die Autoverwertung erfolgt ausschließlich über zertifizierte Demontagebetriebe. Dabei werden alle verwertbaren Materialien fachgerecht recycelt und umweltschädliche Stoffe ordnungsgemäß entsorgt. Sie erhalten selbstverständlich einen offiziellen Verwertungsnachweis.



Auch Unfallfahrzeuge und Motorschäden kein Problem



Ob Totalschaden, Getriebeschaden oder stark verrostetes Fahrzeug – wir übernehmen auch defekte und nicht mehr fahrbereite Autos in Bochum. Auf Wunsch beraten wir Sie vorab transparent zu allen Schritten.



Jetzt Autoverschrottung in Bochum beauftragen



Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie Ihr Altfahrzeug stressfrei entsorgen. Unser Team kümmert sich um die komplette Abwicklung – von der Abholung bis zur endgültigen Autoverwertung.

(lifePR) (