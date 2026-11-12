Iserlohn verkauft anders: Autoankauf Stressfrei übernimmt Ihr Fahrzeug von Letmathe bis Kalthof – ohne Inserat und ohne Stress
In der Waldstadt am Rand des Sauerlands kauft Autoankauf Stressfrei Pkw, Transporter und Unfallwagen an. Besichtigung, Papierkram und Abmeldung beim Märkischen Kreis erledigen wir, Sie müssen nur noch die Schlüssel übergeben.
Iserlohn ist mit rund 93.000 Einwohnern die größte Stadt im Märkischen Kreis und liegt dort, wo das Ruhrgebiet in das Sauerland übergeht. Die Lenne durchfließt den Westen, die Ruhr begrenzt die Stadt im Norden, und an der A 46 ist man schnell in Hemer, Hagen oder Menden. Die vielen Steigungen, der Stop-and-go-Verkehr in der Innenstadt und lange Pendelstrecken fordern Fahrzeuge: Bremsen, Getriebe und Motoren nehmen den Hügeln ihren Tribut. Autoankauf Stressfrei kauft solche Autos ab – gleichgültig, ob sie noch laufen oder auf dem Hof stehen.
Wir sind in der gesamten Stadt unterwegs: in der Innenstadt, in Wermingsen, Nußberg, Gerlingsen und Hombruch ebenso wie in Sümmern, Hennen mit Kalthof und Rheinen, in Kesbern und natürlich in Letmathe samt Dröschede, Oestrich und Genna. Anfragen aus den Postleitzahlen 58636 bis 58644 bearbeiten wir ohne Aufschlag. Ob Garage am Seilersee, Stellplatz nahe der Dechenhöhle oder Werkstatthof am Stadtrand – wir finden Sie.
Ablauf in aller Kürze
Beschreiben Sie uns Ihren Wagen kurz: Modell, Alter, Kilometerstand, bekannte Fehler. Dazu zwei, drei Aufnahmen von außen, innen und aus dem Motorraum. Daraus erstellen wir eine realistische Einschätzung, die für Sie unverbindlich bleibt. Passt sie, legen wir den Tag fest – wir holen das Auto an Ihrem Wunschort ab, sehen es uns ein letztes Mal an, unterschreiben den Kaufvertrag und überreichen Ihnen die vereinbarte Summe sofort.
Mit Schäden kennen wir uns aus. Ein verölter Motor nach geplatzter Dichtung, ein Automatikgetriebe, das nicht mehr schaltet, ein Auto mit Blechschaden nach einem Rempler auf der A 46 – für uns Routine. Das Reparieren lassen Sie lieber bleiben, wenn die Rechnung höher wäre als der Wert des Wagens. Wir übernehmen das Fahrzeug im aktuellen Zustand, auch ohne gültigen TÜV.
Ist das Auto nur noch Altmetall wert, sorgen wir für eine umweltgerechte Verwertung. Wir arbeiten mit zugelassenen Betrieben, die Öle, Batterien und Kältemittel fachgerecht trennen, und lassen Ihnen den Verwertungsnachweis zukommen – wichtig, damit Sie rechtlich aus der Halterhaftung sind.
Die Abmeldung gehört bei uns zum Paket. Zuständig ist die Zulassungsbehörde des Märkischen Kreises (Kennzeichen MK). Sie legen uns die Zulassungsbescheinigungen Teil I und II sowie die Kennzeichen vor und unterschreiben eine Vollmacht; den Rest übernehmen wir und melden uns, sobald alles erledigt ist.
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Zwischen Ruhr, Lenne und Sauerland arbeiten wir auch in den Nachbarstädten.
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Wissenswertes für Verkäufer in Iserlohn
Holen Sie auch in Letmathe und Sümmern ab?
Ja, alle Iserlohner Stadtteile gehören zu unserem Gebiet; die Anfahrt kostet Sie nichts.
Kann ich einen Wagen mit Getriebeschaden anbieten?
Ja. Defekte an Motor, Getriebe oder Elektrik sind für den Ankauf kein Ausschlussgrund.
Wer kümmert sich um die Kennzeichen?
Wir nehmen die Schilder mit und melden das Fahrzeug beim Märkischen Kreis ab, wenn Sie das wünschen.
Wie belastbar ist Ihre Einschätzung?
Sie beruht auf Ihren Angaben und Fotos und wird bei der Übergabe vor Ort bestätigt oder – bei Abweichungen – transparent angepasst.
Kann ich auch einen Firmenwagen verkaufen?
Gern. Wir kaufen auch Fahrzeuge von Gewerbetreibenden und stellen die nötigen Belege aus.
Zahlen Sie bar oder per Überweisung?
Beides ist möglich; wir besprechen die gewünschte Zahlungsart vorab mit Ihnen.
Sprechen Sie uns an
Für Rückfragen und erste Einschätzungen stehen wir an sechs Tagen in der Woche bereit:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei aus Bochum steht für zügigen Fahrzeugankauf in Nordrhein-Westfalen. Wir verbinden kurze Wege mit klaren Absprachen und lassen Sie am Ende mit einem Verkauf zurück, den Sie nicht bereuen.