Interview: Auto online verkaufen – Chancen, Risiken und Tipps vom Experten
Unfallauto Verkaufen muss nicht Kompliziert sein!
Herr Schneider: Das liegt vor allem an der Bequemlichkeit und Schnelligkeit. Wer früher ein Auto verkaufen wollte, musste Anzeigen in Zeitungen schalten oder auf Online-Portalen mit zahlreichen Interessenten telefonieren. Heute geht das wesentlich einfacher: Über unsere Plattform können Kunden ihr Fahrzeug innerhalb weniger Minuten anbieten, bekommen ein faires Angebot und sparen sich viele unnötige Wege und Diskussionen.
Redaktion: Besonders beliebt sind Marken wie Audi, BMW und Mercedes. Gibt es hier Besonderheiten beim Online-Autoverkauf?
Herr Schneider: Ja, absolut. Premium-Marken wie Audi, BMW und Mercedes haben auch als Gebrauchtwagen einen hohen Wiederverkaufswert. Selbst ältere Modelle mit hoher Laufleistung sind für Händler interessant, da sie robust und langlebig sind. Viele Fahrzeuge gehen direkt in den Export, wo deutsche Qualitätsmarken stark nachgefragt sind. Deshalb können wir unseren Kunden oft bessere Preise anbieten als der klassische Privatverkauf.
Redaktion: Was ist mit Fahrzeugen, die technische Defekte haben, wie etwa einen Motorschaden oder Getriebeschaden?
Herr Schneider: Das ist ein sehr häufiger Fall. Viele Autobesitzer stehen vor der Frage: Auto Reparieren oder verkaufen? Bei einem Motorschaden oder Getriebeschaden übersteigen die Reparaturkosten oft den Wert des Autos. Genau hier kommen wir ins Spiel. Wir kaufen Fahrzeuge auch dann an, wenn sie nicht mehr fahrbereit sind. Für uns spielt der Zustand keine Rolle – ob Totalschaden, Unfallauto oder Defekt: Wir machen ein faires Angebot und kümmern uns um die Abholung.
Redaktion: Stichwort Autoexport – warum ist dieser Markt so wichtig?
Herr Schneider: Der Autoexport ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts. Viele Länder im Ausland suchen gezielt nach gebrauchten Fahrzeugen aus Deutschland, vor allem nach Marken wie Audi, BMW, Mercedes, aber auch nach Volkswagen oder Opel. Dort sind Arbeits- und Reparaturkosten oft niedriger, weshalb auch Autos mit Schäden noch einen guten Marktwert haben. Durch den Export können wir unseren Kunden oft deutlich bessere Preise zahlen, als wenn das Fahrzeug hier nur verschrottet würde.
Redaktion: Welche Vorteile hat ein Verkäufer, wenn er sein Auto über das Internet an Sie verkauft und nicht selbst inseriert?
Herr Schneider: Das ist ganz klar die Stressfreiheit. Wer sein Auto privat inseriert, muss mit unzähligen Anrufen, Preisdrückern und unseriösen Anfragen rechnen. Bei uns gibt es das nicht. Der Kunde gibt online die wichtigsten Daten ein, wir bewerten das Fahrzeug und machen ein Angebot. Wenn der Kunde zustimmt, holen wir das Auto direkt vor Ort ab, übernehmen auf Wunsch auch die Abmeldung bei der Zulassungsstelle und zahlen den Kaufpreis sofort aus – entweder bar oder per Überweisung.
Redaktion: Gibt es bestimmte Unterlagen, die der Kunde bereithalten sollte?
Herr Schneider: Ja, wichtig sind in erster Linie der Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) sowie – falls vorhanden – das Serviceheft und TÜV-Berichte. Das erleichtert uns die Bewertung und steigert in vielen Fällen sogar den Preis. Fehlen Dokumente, finden wir aber auch eine Lösung.
Redaktion: Was raten Sie Autobesitzern, die sich unsicher sind, ob sie ihr Fahrzeug wirklich verkaufen sollen?
Herr Schneider: Mein Tipp: Holen Sie sich unverbindlich ein Autoankauf Angebot ein. So haben Sie eine klare Grundlage, um zu entscheiden. Wir erleben oft, dass Kunden überrascht sind, wie viel ihr Auto trotz Schaden noch wert ist – insbesondere, wenn es für den Export interessant ist.
Redaktion: Zum Schluss: Was unterscheidet Ihren Service von klassischen Online-Plattformen?
Herr Schneider: Bei uns gibt es keine versteckten Gebühren, keine unseriösen Verhandlungen und keine langen Wartezeiten. Wir sind ein direkter Käufer, kein Vermittler. Das heißt: Der Kunde verkauft sein Auto direkt an uns, bekommt sein Geld sofort und muss sich um nichts mehr kümmern. Unser Motto lautet nicht umsonst: Autoankauf – stressfrei, fair und transparent.
Redaktion: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schneider.
Herr Schneider: Sehr gerne. Und ich möchte noch einmal betonen: Egal ob Audi, BMW, Mercedes, Unfallwagen, Motorschaden oder Exportfahrzeug – bei uns ist jeder Verkäufer willkommen und erhält ein faires Angebot.