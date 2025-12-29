Kontakt
Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für die Autoverwertung in Mönchengladbach – Schnell, fair und umweltbewusst

In Mönchengladbach bieten wir Ihnen eine komfortable Lösung zur Fahrzeugentsorgung

Kostenlose Abholung nach individueller Terminabsprache

In Mönchengladbach bieten wir Ihnen eine komfortable Lösung zur Fahrzeugentsorgung. Ob Rheydt, Odenkirchen oder Hardt – wir holen Ihr Auto zeitnah und kostenfrei bei Ihnen ab.

Strukturierte Prozesse für nachhaltiges Autorecycling

Bei der Autoverwertung in Mönchengladbach setzen wir auf moderne Recycling-Abläufe. Alle umweltschädlichen Stoffe werden ordnungsgemäß entfernt, während verwertbare Materialien sauber getrennt und weiterverarbeitet werden.

Abmelde-Service und Entsorgungsnachweis inklusive

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir zusätzlich die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.

Auch bei Schäden problemlos entsorgen

Auch Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden oder ohne TÜV können Sie in Mönchengladbach unkompliziert abgeben – wir sorgen für eine faire und transparente Abwicklung.
Wichtiger Hinweis:

