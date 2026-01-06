Ihr Service für eine reibungslose Autoverschrottung in Viersen – Kompetent und termingerecht
In Viersen übernehmen wir die komplette Organisation der Fahrzeugentsorgung. Nach kurzer Abstimmung holen wir Ihr Auto kostenfrei bei Ihnen ab – ganz gleich, ob es in Dülken, Süchteln oder Boisheim steht.
Nachhaltige Verwertung nach Umweltvorgaben
Die Autoverwertung in Viersen erfolgt unter Einhaltung aller gesetzlichen Richtlinien. Schadstoffe werden fachgerecht entfernt, wertvolle Materialien separiert und dem Recycling zugeführt.
Verwertungsnachweis und Abmeldehilfe
Nach der Entsorgung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Gerne übernehmen wir auf Wunsch auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle.
Schrottauto sicher und fair entsorgen
Auch Fahrzeuge mit schweren Mängeln oder ohne TÜV können Sie bei uns in Viersen problemlos abgeben. Wir sorgen für eine transparente Abwicklung und faire Konditionen.