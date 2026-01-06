Kontakt
Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Ihr Service für eine reibungslose Autoverschrottung in Viersen – Kompetent und termingerecht

In Viersen übernehmen wir die komplette Organisation der Fahrzeugentsorgung. Nach kurzer Abstimmung holen wir Ihr Auto kostenfrei bei Ihnen ab

Direkte Abholung Ihres Altfahrzeugs

In Viersen übernehmen wir die komplette Organisation der Fahrzeugentsorgung. Nach kurzer Abstimmung holen wir Ihr Auto kostenfrei bei Ihnen ab – ganz gleich, ob es in Dülken, Süchteln oder Boisheim steht.

Nachhaltige Verwertung nach Umweltvorgaben

Die Autoverwertung in Viersen erfolgt unter Einhaltung aller gesetzlichen Richtlinien. Schadstoffe werden fachgerecht entfernt, wertvolle Materialien separiert und dem Recycling zugeführt.

Verwertungsnachweis und Abmeldehilfe

Nach der Entsorgung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Gerne übernehmen wir auf Wunsch auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle.

Schrottauto sicher und fair entsorgen

Auch Fahrzeuge mit schweren Mängeln oder ohne TÜV können Sie bei uns in Viersen problemlos abgeben. Wir sorgen für eine transparente Abwicklung und faire Konditionen.
