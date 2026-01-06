Kontakt
Ihr Experte für die fachgerechte Fahrzeugverwertung in Essen

In Essen unterstützen wir Sie bei der sicheren und unkomplizierten Entsorgung Ihres Autos

Persönlicher Abholservice für Ihr Altfahrzeug

In Essen unterstützen wir Sie bei der sicheren und unkomplizierten Entsorgung Ihres Autos. Nach kurzer Terminvereinbarung holen wir Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab – egal ob in Altenessen, Rüttenscheid oder Steele. Unser Abholservice ist für Sie kostenfrei und zuverlässig.

Moderne Prozesse für eine saubere Autorecycling-Lösung

Bei der Autoverwertung in Essen setzen wir auf zeitgemäße Recycling-Verfahren. Betriebsstoffe werden sorgfältig entfernt, verwertbare Materialien sortiert und dem Rohstoffkreislauf zugeführt. Damit sorgen wir für eine nachhaltige Entsorgung Ihres Fahrzeugs.

Sichere Stilllegung inklusive Nachweis

Nach der Fahrzeugverwertung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Autos bei der zuständigen Zulassungsstelle in Essen – bequem und rechtssicher.

Auch beschädigte Fahrzeuge problemlos abgeben

Ob Motorschaden, Unfallschaden oder lange Standzeit – wir nehmen Ihr Fahrzeug in Essen ohne Umstände an und bieten Ihnen eine faire, transparente Abwicklung.
