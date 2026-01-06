Ihr Ansprechpartner für die sichere Autoverwertung in Moers – Schnell vor Ort und zuverlässig
In Moers unterstützen wir Sie bei der Entsorgung Ihres Fahrzeugs mit einem flexiblen Abholservice. Ob Repelen, Kapellen oder Schwafheim – wir holen Ihr Auto termingerecht und kostenfrei ab.
Saubere Prozesse für nachhaltiges Autorecycling
Bei der Autoverwertung in Moers legen wir großen Wert auf strukturierte Recycling-Verfahren. Schadstoffe werden fachgerecht entfernt, wiederverwertbare Materialien getrennt und ressourcenschonend weiterverarbeitet.
Abmeldung und Verwertungsnachweis inklusive
Nach der Fahrzeugentsorgung erhalten Sie selbstverständlich einen offiziellen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle.
Schrottauto auch bei Defekten entsorgen
Auch Fahrzeuge mit Unfallschäden, Motordefekten oder langer Standzeit können Sie in Moers problemlos bei uns abgeben – transparent und ohne versteckte Kosten.