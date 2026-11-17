Herne: Der Weg vom stehenden Auto zum Verkauf ist kürzer, als viele denken
Herne zählt rund 157.000 Einwohner auf engem Raum und besteht aus den früher selbständigen Städten Herne und Wanne-Eickel. Der Rhein-Herne-Kanal teilt die Stadt, die Cranger Kirmes lockt jedes Jahr Hunderttausende an, und A 42 sowie A 43 bringen viel Durchgangsverkehr. Parkplätze sind knapp, abgestellte Autos fallen daher schnell auf, und mancher Halter möchte den alten Wagen endlich abgeben.
Wir fahren nach Herne-Mitte, Sodingen, Holsterhausen, Horsthausen, Börnig, Baukau sowie nach Wanne und Eickel. Die Postleitzahlen 44623 bis 44652 sind unser Gebiet, die Anfahrt kostet nichts.
- Sie melden uns Fahrzeugdaten und Fotos, am schnellsten per WhatsApp.
2. Wir kalkulieren den Preis und nennen einen Termin.
3. Der Fahrer prüft den Wagen kurz und bestätigt die Summe.
4. Vertrag unterschreiben, Geld erhalten, Auto übergeben.
Wenn nur noch der Materialwert zählt, kommt der Wagen zu einem anerkannten Verwerter. Dessen Nachweis leiten wir an Sie weiter.
Die Abmeldung läuft über die Zulassungsstelle der Stadt Herne (Kennzeichen HER). Wir holen die Papiere und die Schilder bei Ihnen ab, erhalten eine Vollmacht und senden Ihnen die Bestätigung.
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Auch in den angrenzenden Städten sind wir mobil, etwa in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Castrop-Rauxel.
Nachbarstädte im Überblick: Autoankauf Gelsenkirchen | Auto verkaufen Recklinghausen | Autoankauf Castrop-Rauxel
Wissenswertes für Verkäufer in Herne
Holen Sie auch in Wanne-Eickel ab?
Ja, Wanne und Eickel gehören genauso zum Gebiet wie die Herner Mitte.
Was passiert bei einem Wagen mit Wasserschaden?
Wir sehen ihn uns an und nennen Ihnen nach der Prüfung einen Preis.
Wie sieht es mit Zubehör aus?
Winterreifen, Dachbox oder Anhängerkupplung können den Preis anheben, sagen Sie uns einfach Bescheid.
Brauche ich eine Vollmacht?
Für die Abmeldung stellen wir Ihnen ein kurzes Formular bereit.
Kommen Sie auch abends?
Termine sind bis 20 Uhr möglich, außer sonntags.
Gibt es eine Mindestanzahl an Fahrzeugen?
Nein, auch ein einzelnes Auto holen wir ab.
Sprechen Sie uns an
Für Rückfragen und Terminabsprachen erreichen Sie uns von Montag bis Samstag:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei ist ein Bochumer Betrieb mit Einsatzgebiet in ganz Nordrhein-Westfalen. Wir erklären jeden Schritt, bevor etwas unterschrieben wird.