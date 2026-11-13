Hattingen an der Ruhr: Autoankauf Stressfrei kauft Ihren Wagen in der Fachwerkstadt – mit Abholung und Abmeldung
In Hattingen-Mitte, Blankenstein, Niederwenigern und Welper kauft Autoankauf Stressfrei Fahrzeuge an. Einschätzung nach Foto, kostenlose Abholung und Abmeldung im Ennepe-Ruhr-Kreis auf Wunsch.
Mit rund 54.600 Einwohnern liegt Hattingen im Süden des Ruhrgebiets an der Ruhr und grenzt an Bochum, Essen und Wuppertal. Die Fachwerk-Altstadt mit fast 150 mittelalterlichen Häusern, die Henrichshütte als LWL-Industriemuseum, der Kemnader See und die Burg Blankenstein ziehen Besucher an. Pendler nutzen die L 651, die A 43 und die S 3. Unser Sitz in der Nachbarstadt Bochum macht die Anfahrt nach Hattingen kurz.
Wir arbeiten in Hattingen-Mitte, Blankenstein, Bredenscheid-Stüter, Holthausen, Niederbonsfeld, Niederelfringhausen, Niederwenigern, Oberelfringhausen, Oberstüter, Welper und Winz-Baak. Die Postleitzahl 45525 steht für die Stadt. Sagen Sie uns, wo das Fahrzeug steht.
Von der Nachricht zur Übergabe
Fahrzeugdaten und Fotos schicken, Einschätzung abwarten, Termin festlegen, Fahrzeug übergeben, Bezahlung erhalten.
Auch bei Motorschaden, Unfall oder verstrichenem TÜV bleiben wir bei unserem Angebot: Wir nehmen das Fahrzeug an, wie es ist.
Zur Verwertung nicht mehr nutzbarer Fahrzeuge arbeiten wir mit zertifizierten Betrieben und stellen Ihnen den Nachweis zur Verfügung.
Die Abmeldung beim Ennepe-Ruhr-Kreis (Kennzeichen EN) übernehmen wir gern. Papiere, Kennzeichen und eine Vollmacht reichen dafür aus.
Zu Hattingen: Autoankauf Hattingen | Unfallauto verkaufen Hattingen | Motorschaden-Ankauf Hattingen | Auto Ankauf Hattingen
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Antworten für Hattinger
Kommen Sie auch nach Blankenstein?
Ja, in alle Stadtteile.
Ist die Abholung kostenpflichtig?
Nein, die Abholung in Hattingen kostet Sie nichts.
Nehmen Sie Fahrzeuge ohne TÜV?
Ja, auch Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung kaufen wir.
Wer macht die Abmeldung im Ennepe-Ruhr-Kreis?
Auf Wunsch übernehmen wir das für Sie.
Was gilt bei Unfallschäden?
Auch Fahrzeuge nach einem Unfall kaufen wir an, selbst wenn sie nicht mehr rollen.
Wie bekomme ich mein Geld?
Die Auszahlung erfolgt unmittelbar bei der Übergabe des Fahrzeugs.
Kontakt für Hattingen
Wenden Sie sich gern an uns:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei hat seinen Sitz in der Nachbarstadt Bochum. Wir kaufen Fahrzeuge in ganz Nordrhein-Westfalen an.