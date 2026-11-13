Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078024

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib +49 1525 2376589
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Hattingen an der Ruhr: Autoankauf Stressfrei kauft Ihren Wagen in der Fachwerkstadt – mit Abholung und Abmeldung

In Hattingen-Mitte, Blankenstein, Niederwenigern und Welper kauft Autoankauf Stressfrei Fahrzeuge an. Einschätzung nach Foto, kostenlose Abholung und Abmeldung im Ennepe-Ruhr-Kreis auf Wunsch.

(lifePR) (Bochum, )
Hattingen – wenn sich der Wagen nicht mehr lohnt, kommt der Autoankauf

Mit rund 54.600 Einwohnern liegt Hattingen im Süden des Ruhrgebiets an der Ruhr und grenzt an Bochum, Essen und Wuppertal. Die Fachwerk-Altstadt mit fast 150 mittelalterlichen Häusern, die Henrichshütte als LWL-Industriemuseum, der Kemnader See und die Burg Blankenstein ziehen Besucher an. Pendler nutzen die L 651, die A 43 und die S 3. Unser Sitz in der Nachbarstadt Bochum macht die Anfahrt nach Hattingen kurz.

Wir arbeiten in Hattingen-Mitte, Blankenstein, Bredenscheid-Stüter, Holthausen, Niederbonsfeld, Niederelfringhausen, Niederwenigern, Oberelfringhausen, Oberstüter, Welper und Winz-Baak. Die Postleitzahl 45525 steht für die Stadt. Sagen Sie uns, wo das Fahrzeug steht.

Von der Nachricht zur Übergabe

Fahrzeugdaten und Fotos schicken, Einschätzung abwarten, Termin festlegen, Fahrzeug übergeben, Bezahlung erhalten.

Auch bei Motorschaden, Unfall oder verstrichenem TÜV bleiben wir bei unserem Angebot: Wir nehmen das Fahrzeug an, wie es ist.

Zur Verwertung nicht mehr nutzbarer Fahrzeuge arbeiten wir mit zertifizierten Betrieben und stellen Ihnen den Nachweis zur Verfügung.

Die Abmeldung beim Ennepe-Ruhr-Kreis (Kennzeichen EN) übernehmen wir gern. Papiere, Kennzeichen und eine Vollmacht reichen dafür aus.

Zu Hattingen: Autoankauf Hattingen | Unfallauto verkaufen Hattingen | Motorschaden-Ankauf Hattingen | Auto Ankauf Hattingen

Rund um Hattingen: Autoankauf Bochum | Kfz-Ankauf Witten | Auto Ankauf Herdecke | Auto verkaufen Sprockhövel | Autoankauf Essen

Antworten für Hattinger

Kommen Sie auch nach Blankenstein?
Ja, in alle Stadtteile.

Ist die Abholung kostenpflichtig?
Nein, die Abholung in Hattingen kostet Sie nichts.

Nehmen Sie Fahrzeuge ohne TÜV?
Ja, auch Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung kaufen wir.

Wer macht die Abmeldung im Ennepe-Ruhr-Kreis?
Auf Wunsch übernehmen wir das für Sie.

Was gilt bei Unfallschäden?
Auch Fahrzeuge nach einem Unfall kaufen wir an, selbst wenn sie nicht mehr rollen.

Wie bekomme ich mein Geld?
Die Auszahlung erfolgt unmittelbar bei der Übergabe des Fahrzeugs.

Kontakt für Hattingen

Wenden Sie sich gern an uns:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr

Über uns: Autoankauf Stressfrei hat seinen Sitz in der Nachbarstadt Bochum. Wir kaufen Fahrzeuge in ganz Nordrhein-Westfalen an.

Website Promotion

Website Promotion

Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.