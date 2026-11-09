Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1078027

Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Marek Laib
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Hansestadt Herford: Autoankauf Stressfrei kauft Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeuge und Schrottautos direkt vor der Tür

Zwischen Münster, Stiftberg und Ravensberger Hügelland nimmt Autoankauf Stressfrei Fahrzeuge in Herford an: mit Einschätzung nach Foto, kostenloser Abholung und Abmeldung beim Kreis Herford

(lifePR) (Bochum, )
Herford – das Auto loswerden, ohne das Wohnzimmer zu verlassen

Etwa 67.000 Menschen leben in der Hansestadt Herford, der Kreisstadt im Ravensberger Hügelland zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge. Das Herforder Münster, die größte Hallenkirche Westfalens, das von Frank Gehry entworfene Museum Marta und die Marienkirche auf dem Stiftberg prägen das Bild; im Alltag zählen dagegen A 2, B 65 und die Bahnstrecke Hamm–Minden. Wer täglich pendelt, verschleißt einen Wagen schneller, als ihm lieb ist. Autoankauf Stressfrei kauft solche Fahrzeuge an, ob mit TÜV oder ohne, ob unfallfrei oder mit Blechschaden.

Wir sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs: in der Kernstadt, in Diebrock, Eickum, Elverdissen, Falkendiek, Herringhausen-Ost, Laar, Schwarzenmoor und Stedefreund. Anfragen aus dem Umfeld der Postleitzahl 32052 beantworten wir ebenso wie solche vom Dorfrand. Der Wagen darf auf dem Hof, in der Tiefgarage oder am Straßenrand stehen.

Wie wir vorgehen

Sie senden uns Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand und einige Fotos. Wir melden uns mit einer ehrlichen Einschätzung. Gefällt sie Ihnen, wählen wir einen Termin, an dem wir den Wagen abholen. Dabei prüfen wir den Zustand, unterschreiben den Kaufvertrag und zahlen aus.

Ein Defekt schreckt uns nicht ab. Wenn ein Kettenriss den Motor lahmgelegt hat oder die Automatik nicht mehr schaltet, nehmen wir das Fahrzeug trotzdem. Reparieren Sie vorher nichts: Meist steht die Rechnung in keinem Verhältnis zum Wert.

Für Fahrzeuge, die nur noch als Altmetall taugen, organisieren wir die ordnungsgemäße Verwertung und besorgen Ihnen den entsprechenden Nachweis.

Die Abmeldung beim Kreis Herford (Kennzeichen HF) übernehmen wir auf Wunsch. Sie halten Zulassungsbescheinigung Teil I und II und die Schilder bereit, den Rest erledigen wir.

Seiten zu Herford: Autoankauf Herford | Unfallauto verkaufen Herford | Auto mit Motorschaden verkaufen in Herford | Auto Ankauf Herford

Auch in der Umgebung aktiv: Autoankauf Bielefeld | Auto Ankauf Bad Salzuflen | Kfz-Ankauf Minden | Auto verkaufen Lage | Motorschaden verkaufen Bünde

Fragen aus Herford

Was kostet die Abholung?
Nichts. Anfahrt und Bewertung sind kostenlos.

Nehmen Sie auch Autos ohne TÜV?
Ja, fehlende Hauptuntersuchung ist kein Hindernis.

Was ist mit einem Unfallwagen?
Auch den kaufen wir, selbst wenn er nicht mehr fährt.

Muss ich selbst zur Zulassungsstelle?
Nein. Wer möchte, übergibt uns Papiere und Schilder, und wir melden den Wagen beim Kreis Herford ab.

Welche Papiere brauche ich?
Zulassungsbescheinigung Teil I und II, Ausweis und alle Schlüssel.

Wann bekomme ich mein Geld?
Direkt bei der Übergabe.

Kontakt für Herford
Wir sind von Montag bis Samstag erreichbar:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr

Über uns: Autoankauf Stressfrei aus Bochum kauft seit Jahren Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen an. Wir sagen vorher, was wir tun, und tun es dann.

Website Promotion

Website Promotion

Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist Ihr regionaler Ansprechpartner für den schnellen, fairen und unkomplizierten Autoverkauf in Nordrhein-Westfalen. Wir kaufen Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden sowie Schrottautos direkt vor Ort an – inklusive kostenloser Abholung und Fahrzeugabmeldung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Netzwerk im Autoexport können wir auch für Fahrzeuge mit Mängeln stets einen fairen Ankaufspreis anbieten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.