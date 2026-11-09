Hansestadt Herford: Autoankauf Stressfrei kauft Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeuge und Schrottautos direkt vor der Tür
Zwischen Münster, Stiftberg und Ravensberger Hügelland nimmt Autoankauf Stressfrei Fahrzeuge in Herford an: mit Einschätzung nach Foto, kostenloser Abholung und Abmeldung beim Kreis Herford
Etwa 67.000 Menschen leben in der Hansestadt Herford, der Kreisstadt im Ravensberger Hügelland zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge. Das Herforder Münster, die größte Hallenkirche Westfalens, das von Frank Gehry entworfene Museum Marta und die Marienkirche auf dem Stiftberg prägen das Bild; im Alltag zählen dagegen A 2, B 65 und die Bahnstrecke Hamm–Minden. Wer täglich pendelt, verschleißt einen Wagen schneller, als ihm lieb ist. Autoankauf Stressfrei kauft solche Fahrzeuge an, ob mit TÜV oder ohne, ob unfallfrei oder mit Blechschaden.
Wir sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs: in der Kernstadt, in Diebrock, Eickum, Elverdissen, Falkendiek, Herringhausen-Ost, Laar, Schwarzenmoor und Stedefreund. Anfragen aus dem Umfeld der Postleitzahl 32052 beantworten wir ebenso wie solche vom Dorfrand. Der Wagen darf auf dem Hof, in der Tiefgarage oder am Straßenrand stehen.
Wie wir vorgehen
Sie senden uns Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand und einige Fotos. Wir melden uns mit einer ehrlichen Einschätzung. Gefällt sie Ihnen, wählen wir einen Termin, an dem wir den Wagen abholen. Dabei prüfen wir den Zustand, unterschreiben den Kaufvertrag und zahlen aus.
Ein Defekt schreckt uns nicht ab. Wenn ein Kettenriss den Motor lahmgelegt hat oder die Automatik nicht mehr schaltet, nehmen wir das Fahrzeug trotzdem. Reparieren Sie vorher nichts: Meist steht die Rechnung in keinem Verhältnis zum Wert.
Für Fahrzeuge, die nur noch als Altmetall taugen, organisieren wir die ordnungsgemäße Verwertung und besorgen Ihnen den entsprechenden Nachweis.
Die Abmeldung beim Kreis Herford (Kennzeichen HF) übernehmen wir auf Wunsch. Sie halten Zulassungsbescheinigung Teil I und II und die Schilder bereit, den Rest erledigen wir.
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Fragen aus Herford
Was kostet die Abholung?
Nichts. Anfahrt und Bewertung sind kostenlos.
Nehmen Sie auch Autos ohne TÜV?
Ja, fehlende Hauptuntersuchung ist kein Hindernis.
Was ist mit einem Unfallwagen?
Auch den kaufen wir, selbst wenn er nicht mehr fährt.
Muss ich selbst zur Zulassungsstelle?
Nein. Wer möchte, übergibt uns Papiere und Schilder, und wir melden den Wagen beim Kreis Herford ab.
Welche Papiere brauche ich?
Zulassungsbescheinigung Teil I und II, Ausweis und alle Schlüssel.
Wann bekomme ich mein Geld?
Direkt bei der Übergabe.
Kontakt für Herford
Wir sind von Montag bis Samstag erreichbar:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei aus Bochum kauft seit Jahren Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen an. Wir sagen vorher, was wir tun, und tun es dann.