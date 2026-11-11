Gronau (Westf.): Autoankauf Stressfrei kauft Ihr Auto an der niederländischen Grenze – in Gronau und Epe
Im westlichen Münsterland, direkt an der Grenze zu Enschede, kauft Autoankauf Stressfrei Fahrzeuge an: Abholung kostenlos, Einschätzung nach Fotos, Abmeldung beim Kreis Borken auf Wunsch.
Gronau – wenn das Auto mehr Probleme macht, als es löst
Gronau liegt im westlichen Münsterland direkt an der Grenze zu den Niederlanden und ist nach Bocholt die zweitgrößte Stadt im Kreis Borken. Die A 31 und die A 30 sind in der Nähe, die B 54 führt durch die Stadt, und mit der Bahn kommt man nach Enschede und Münster. Das rock'n'popmuseum, der Wasserturm am Stadtpark und die Dinkel-Niederung machen die Stadt aus. Wer hier lebt, hat die Grenze fast vor der Haustür, und manchmal ist ein Fahrzeug einfach durch. Wir übernehmen es.
Gronau gliedert sich in die Stadtteile Gronau und Epe; viele Bauerschaften wie Tiekerhook, Brook oder Buterland werden im Alltag weiter genutzt. Die Postleitzahl 48599 gilt für das ganze Stadtgebiet. Ob Neubaugebiet oder Hof am Dinkelufer: Wir kommen dorthin.
So geht es los
Sie beschreiben uns das Fahrzeug und senden Bilder. Wir geben Ihnen eine Einschätzung ohne Verpflichtung. Danach vereinbaren wir den Termin, unterschreiben den Vertrag und zahlen aus.
Motorschaden, Rost, Hagelschlag oder ein Stoßdämpfer, der den Dienst verweigert: Wir nehmen das Fahrzeug trotzdem. Eine Reparatur davor müssen Sie nicht bezahlen.
Für Totalverluste sorgen wir für die ordnungsgemäße Entsorgung und liefern den Nachweis.
Die Abmeldung beim Kreis Borken übernehmen wir auf Wunsch. Im Kreis können Halter zwischen den Kennzeichen BOR, AH und BOH wählen – wir kennen die Abläufe.
Mehr für Gronau: Autoankauf Gronau | Unfallauto verkaufen Gronau | Motorschaden-Ankauf Gronau | Auto Ankauf Gronau
Im Westmünsterland: Autoankauf Rheine | Kfz-Ankauf Bocholt | Auto verkaufen Ahaus | Motorschaden verkaufen Ochtrup | Auto verkaufen in Steinfurt
Fragen aus Gronau
Holen Sie auch in Epe ab?
Ja, in Epe und Gronau.
Brauche ich Unterlagen?
Fahrzeugschein und Brief, Ausweis, Schlüssel.
Muss ich zur Zulassungsstelle?
Nein, die Abmeldung machen wir auf Wunsch.
Können Sie auch Transporter abholen?
Ja, auch Transporter und Kleinbusse.
Was ist, wenn der Wagen defekt ist?
Dann holen wir ihn mit dem Transporter ab.
Wann wird bezahlt?
Sofort bei der Übergabe.
Kontakt für Gronau
Sprechen Sie uns an:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei sitzt in Bochum und kauft Autos im ganzen Land NRW. Wer uns anruft, bekommt Antworten statt Floskeln.