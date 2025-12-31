Flexible Terminvergabe mit kostenfreier Abholung
Flexible Terminvergabe mit kostenfreier Abholung
In Recklinghausen bieten wir Ihnen eine unkomplizierte Lösung für die Autoverwertung. Nach kurzer Terminabsprache holen wir Ihr Fahrzeug direkt bei Ihnen ab – egal ob es in Suderwich, Hochlar oder König Ludwig steht. Die Abholung ist für Sie selbstverständlich kostenlos.
Nachhaltige Autorecycling-Prozesse
Bei der Fahrzeugentsorgung in Recklinghausen achten wir besonders auf umweltfreundliche Abläufe. Schadstoffe werden ordnungsgemäß entfernt, verwertbare Teile sortiert und dem Recycling zugeführt, damit wertvolle Rohstoffe erhalten bleiben.
Rechtssichere Stilllegung Ihres Fahrzeugs
Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen offiziellen Nachweis über die fachgerechte Verwertung. Gerne übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, sodass Sie keinen zusätzlichen Aufwand haben.
Schrottfahrzeuge und Unfallwagen problemlos abgeben
Auch bei starken Schäden, Motorproblemen oder fehlendem TÜV stehen wir Ihnen in Recklinghausen zur Seite. Wir prüfen Ihr Auto transparent und bieten Ihnen eine faire Lösung zur Entsorgung.