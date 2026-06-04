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Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Logo der Firma Autoankauf Stressfrei

Faire Auto Verkaufen in ihre Nähe in Bochum und NRW

Auto Verkaufen noch nie so einfach gewesen auch mit Motorschaden

(lifePR) (Bochum, )
Autoankauf Stressfrei Bochum – Gebrauchtwagen, Unfallwagen und Fahrzeuge mit Motorschaden jetzt noch einfacher verkaufen

Bochum, Juni 2026 – Wer in Bochum sein Auto schnell und unkompliziert verkaufen möchte, findet mit Autoankauf Stressfrei einen zuverlässigen Partner direkt vor Ort. Das Unternehmen bietet Fahrzeugbesitzern aus allen Bochumer Stadtteilen – von Altenbochum über Wattenscheid bis Langendreer – einen mobilen Ankaufservice, der den gesamten Verkaufsprozess übernimmt: kostenlose Besichtigung, verbindliches Angebot, Kaufvertrag, Abholung und auf Wunsch auch die Fahrzeugabmeldung.

Faire Preise auch für Unfallwagen und Fahrzeuge mit Schäden

Ein besonderer Vorteil des Dienstleisters liegt in der Bereitschaft, Fahrzeuge in jedem Zustand anzukaufen. Ob Auto mit Motorschaden verkaufen, Getriebeschaden, Hagelschaden, Unfallschaden oder Einbruchschaden – Autoankauf Stressfrei macht auch für wirtschaftliche Totalschäden ein faires Angebot. Möglich wird dies durch ein etabliertes Netzwerk internationaler Exportpartner, über das Fahrzeuge in Länder vermittelt werden, in denen auch ältere oder beschädigte Autos weiterhin einen hohen Nutzwert besitzen.

Alle Fahrzeugarten werden angekauft

Das Spektrum reicht von Kleinwagen über Mittelklasse und Luxusfahrzeuge bis hin zu Geländewagen, Cabrios und Sportwagen. Darüber hinaus kauft das Unternehmen auch Transporter sowie Nutzfahrzeuge und LKW an. Wer ein Schrottauto verkaufen möchte oder ein Unfallauto verkaufen muss, ist hier ebenso richtig wie Besitzer fahrtüchtiger Gebrauchtwagen. Sogar ein Autoankauf ohne TÜV ist problemlos möglich.

Ablauf in wenigen Schritten

Kontaktaufnahme telefonisch unter 015255457304 oder per Kontaktformular – auch per WhatsApp möglich

Fahrzeugdaten übermitteln (Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand, Zustand, gerne mit Fotos)

Unverbindliches Angebot erhalten

Besichtigungstermin vereinbaren

Fahrzeugübergabe, Abmeldung und Sofortauszahlung in bar oder per Echtzeit-Überweisung

Die gesamte Abwicklung ist für den Verkäufer kostenlos – keine versteckten Gebühren, keine Provisionen.

Bochum und alle Stadtteile werden bedient

Autoankauf Stressfrei ist in allen Postleitzahlbereichen Bochumsr aktiv, darunter Mitte (44787–44793), Grumme, Hamme, Hofstede (44807–44809), Wattenscheid (44866–44867), Dahlhausen und Eppendorf (44869–44879), Langendreer und Werne (44892–44894) sowie Querenburg und Stiepel (44797–44801). Ein Besuch in einer Filiale ist nicht notwendig – der mobile Händler kommt direkt zum Fahrzeug.

Weitere Informationen

Alle Details zum Ablauf, zu angekauften Fahrzeugtypen und zum Serviceangebot finden Interessierte unter: https://autoankauf-stressfrei.de/autoankauf-bochum/

Weitere nützliche Seiten:

Unfallwagen Ankauf

Auto mit Motorschaden verkaufen

Transporter Ankauf

Autoankauf ohne TÜV

Schrottauto Ankauf NRW

Gebrauchtwagen verkaufen

Autoankauf Dienst NRW

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Kontakt: Autoankauf Stressfrei  015255457304  info@autoankauf-stressfrei.de  WhatsApp: wa.me/4915255457304  www.autoankauf-stressfrei.de

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Autoankauf Stressfrei

Autoankauf Stressfrei ist ein mobiler Fahrzeugankauf-Service mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen kauft Gebrauchtwagen, Unfallwagen, Fahrzeuge mit Motorschaden oder Getriebeschaden sowie Transporter und Nutzfahrzeuge aller Marken und Modelle – unabhängig von Zustand, Kilometerstand oder Baujahr. Dank eines bundesweiten Netzwerks mobiler Autohändler und internationaler Exportpartner können faire Ankaufspreise auch für stark beschädigte oder nicht fahrtüchtige Fahrzeuge geboten werden. Der gesamte Service ist für den Verkäufer kostenlos: kostenlose Fahrzeugbewertung, Abholung durch den firmeneigenen Abschleppdienst, Kaufvertragsabwicklung, Fahrzeugabmeldung sowie Sofortauszahlung in bar oder per Echtzeit-Überweisung direkt bei der Abholung. Autoankauf Stressfrei ist telefonisch, per E-Mail sowie über WhatsApp erreichbar und wickelt den Fahrzeugankauf in der Regel innerhalb von 24 Stunden ab.

015255457304 info@autoankauf-stressfrei.de www.autoankauf-stressfrei.de

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