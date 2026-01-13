Fahrzeug entsorgen in Essen – schnelle Autoverschrottung mit Abholservice

Autoverschrottung in Essen – einfach, legal und ohne Aufwand



Wenn ein Fahrzeug in Essen nicht mehr genutzt wird, entstehen oft unnötige Kosten durch Versicherung, Stellplatz oder Reparaturen. Unser Service zur Autoverschrottung in Essen sorgt dafür, dass Sie Ihr Altfahrzeug schnell und rechtskonform entsorgen können – ohne versteckte Gebühren.



Abholung in allen Essener Stadtteilen



Ganz gleich ob Altenessen, Steele, Borbeck oder Rüttenscheid – wir holen Ihr Auto direkt vor Ort ab. Die Terminvereinbarung erfolgt flexibel und die Abholung ist für Sie kostenlos.



Umweltbewusste Autoverwertung nach aktuellen Standards



Alle Fahrzeuge werden über geprüfte Verwertungsbetriebe demontiert. Schadstoffe werden fachgerecht entfernt, verwertbare Materialien dem Recycling zugeführt. Auf Wunsch stellen wir Ihnen den gesetzlich vorgeschriebenen Verwertungsnachweis aus.



Auch stillgelegte Fahrzeuge kein Problem



Nicht mehr angemeldete Fahrzeuge, Autos ohne TÜV oder mit erheblichen Mängeln können problemlos übernommen werden. Unser Team begleitet Sie bei jedem Schritt der Autoverschrottung in Essen.



Jetzt Autoverwertung in Essen beauftragen



Sparen Sie Zeit und Nerven – lassen Sie Ihr Fahrzeug professionell entsorgen. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und vereinbaren Sie Ihren Abholtermin.

