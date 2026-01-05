Kontakt
Fachbetrieb für die umweltgerechte Autoverwertung in Krefeld – Zuverlässig und kundenorientiert

In Krefeld bieten wir Ihnen eine bequeme Lösung für die Entsorgung Ihres Altfahrzeugs

Kostenlose Abholung in allen Stadtteilen

In Krefeld bieten wir Ihnen eine bequeme Lösung für die Entsorgung Ihres Altfahrzeugs. Nach Terminvereinbarung holen wir Ihr Auto direkt bei Ihnen ab – egal ob in Uerdingen, Hüls oder Fischeln. Die Abholung ist für Sie selbstverständlich kostenfrei.

Moderne Recyclingverfahren für Ihr Fahrzeug

Die Autoverwertung in Krefeld erfolgt nach strengen Umweltstandards. Betriebsstoffe werden sicher entfernt, wiederverwertbare Materialien sorgfältig getrennt und dem Rohstoffkreislauf zugeführt.

Offizieller Entsorgungsnachweis & Abmelde-Service

Nach der Autoverschrottung erhalten Sie einen rechtsgültigen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.

Schrottfahrzeug unkompliziert abgeben

Auch bei Unfallschäden, Motordefekten oder fehlendem TÜV sind wir in Krefeld Ihr kompetenter Ansprechpartner für eine schnelle und transparente Abwicklung.
