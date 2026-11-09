Euskirchen: Fahrzeug verkaufen in der Zülpicher Börde – Autoankauf Stressfrei kommt zu Ihnen und nimmt den Wagen mit
Für Euskirchen und die 22 Stadtteile bietet Autoankauf Stressfrei den Ankauf von Pkw, Transportern und Unfallwagen, eine kostenlose Abholung sowie die Abmeldung beim Kreis Euskirchen
Euskirchen liegt am nördlichen Rand der Eifel, rund 25 Kilometer von Bonn und 35 von Köln entfernt, und ist mit über 60.000 Einwohnern Kreisstadt und Einkaufsziel für die ganze Region. A 1 und A 61 sind schnell erreicht, die B 56 führt nach Bonn und Düren, die Eifelstrecke bringt Pendler nach Köln. Im Jahr legen die Fahrzeuge hier viele Kilometer zurück, und manchmal ist der Punkt erreicht, an dem sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. Dann springen wir ein.
Zu unserem Gebiet gehören die Altstadt und die vier Stadtviertel ebenso wie Billig, Dom-Esch, Euenheim, Flamersheim, Kuchenheim, Palmersheim, Roitzheim, Stotzheim, Wißkirchen und alle weiteren Stadtteile bis hin zum Steinbachtal. Postleitzahl der Kernstadt ist die 53879. Wir fahren zum Hof in Rheder genauso wie zur Garage nahe der Stadtmauer.
So klappt der Verkauf
Melden Sie sich per Telefon oder Chat, nennen Sie Typ, Alter und Laufleistung und hängen Sie ein paar Bilder an. Wir antworten mit unserer Einschätzung. Ist alles klar, holen wir den Wagen zum vereinbarten Termin ab; die Zahlung erfolgt, sobald der Vertrag unterschrieben ist.
Auch ein Fahrzeug mit gebrochener Zylinderkopfdichtung, einem festsitzenden Anlasser oder einem abgelaufenen TÜV-Stempel ist willkommen. Sie sparen die Reparatur und wir übernehmen das Risiko.
Für Totalschäden und Altfahrzeuge organisieren wir die umweltgerechte Verwertung und lassen Ihnen die Bestätigung zukommen.
Die Abmeldung beim Kreis Euskirchen (Kennzeichen EU) erledigen wir auf Anfrage. Legen Sie uns die beiden Teile der Zulassungsbescheinigung und die Schilder vor, mehr braucht es nicht.
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Antworten für Euskirchener Verkäufer
Sind auch kleinere Ortschaften abgedeckt?
Ja, wir fahren in alle Stadtteile.
Ist die Anfahrt umsonst?
Ja, Sie zahlen weder Anfahrt noch Bewertung.
Kaufen Sie Fahrzeuge mit hohem Kilometerstand?
Auch die, genauso wie Autos mit Mängeln.
Muss ich zum Straßenverkehrsamt?
Nur, wenn Sie es selbst tun möchten; wir können die Abmeldung übernehmen.
Wie schnell geht die Abholung?
Meist innerhalb weniger Tage, auf Wunsch auch abends.
Gibt es Gebühren?
Nein, für Sie entstehen keine Kosten.
Kontakt für Euskirchen
Wir erreichen Sie schnell – melden Sie sich einfach:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei sitzt in Bochum und kauft Fahrzeuge in ganz NRW an. Unser Ziel ist ein fairer Verkauf, bei dem Sie jeden Schritt nachvollziehen können.