Essen: Rüttenscheid, Steele und Borbeck verkaufen ihr Auto ohne Umwege an Autoankauf Stressfrei
Von der Zeche Zollverein bis zum Baldeneysee holen wir Fahrzeuge in jedem Zustand ab und erledigen die Abmeldung bei der Stadt Essen für Sie.
Essen hat rund 585.000 Einwohner, war 2010 Kulturhauptstadt und zieht sich vom Baldeneysee im Süden bis zu den ehemaligen Zechengebieten im Norden. Die A 40, die A 52 und die A 42 queren das Stadtgebiet, im Berufsverkehr wird aus jeder Fahrt ein Geduldsspiel. Wer so fährt, verbraucht Kupplung und Bremsen, und irgendwann steht die Frage im Raum, ob sich der Wagen noch rechnet.
Wir fahren zu den Stadtteilen Rüttenscheid, Steele, Borbeck, Werden, Kettwig, Katernberg, Altenessen, Frillendorf, Kray und Frohnhausen. Die Postleitzahlen 45127 bis 45359 zählen dazu. Für die Anfahrt berechnen wir nichts.
1. Senden Sie uns Eckdaten und Fotos Ihres Wagens, gern per WhatsApp.
2. Wir antworten mit einer ersten Einschätzung und einem Terminvorschlag.
3. Vor Ort wird das Fahrzeug begutachtet, die Summe danach festgezurrt.
4. Mit der Unterschrift ist der Verkauf abgeschlossen, und wir nehmen das Auto mit.
Wasser im Fußraum, ein kaputter Turbolader oder eine Kette, die rasselt: Solche Mängel mindern den Preis, verhindern den Ankauf aber nicht. Wir bewerten das Auto so, wie es auf dem Hof steht.
Reicht der Zustand nur noch für die Verwertung, übernimmt ein zertifizierter Betrieb die Entsorgung. Der Verwertungsnachweis geht an Sie.
Die Zulassungsstelle der Stadt Essen (Kennzeichen E) meldet das Fahrzeug ab. Mit Zulassungsbescheinigung I und II, Kennzeichen und Vollmacht erledigen wir das für Sie und schicken die Bestätigung zu.
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In der Umgebung von Essen holen wir ebenfalls ab, zum Beispiel in Mülheim, Gelsenkirchen und Velbert.
Nachbarstädte im Überblick: Auto verkaufen Mülheim an der Ruhr | Autoankauf Gelsenkirchen | Auto verkaufen Velbert
Wissenswertes für Verkäufer in Essen
Holen Sie auch in Kettwig ab?
Ja, auch die Stadtteile an der Ruhr gehören zum Gebiet.
Muss der Wagen angemeldet sein?
Nein, auch bereits abgemeldete Fahrzeuge kaufen wir an, sofern die Papiere stimmen.
Welche Unterlagen brauche ich?
Beide Teile der Zulassungsbescheinigung, einen Ausweis und möglichst die Schlüssel.
Wie läuft die Zahlung?
Bar bei der Übergabe oder per Überweisung, wie Sie es bevorzugen.
Nehmen Sie auch Unfallwagen mit Totalschaden?
Ja, nach einer Sichtprüfung machen wir ein Angebot.
Gibt es Hotline-Zeiten?
Wir sind montags bis samstags jeweils tagsüber erreichbar.
Sprechen Sie uns an
Für Rückfragen und Terminabsprachen erreichen Sie uns von Montag bis Samstag:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei kommt aus Bochum und fährt zu Kunden im gesamten Ruhrgebiet. Bei uns bekommen Sie feste Ansprechpartner und eine Zusage, die hält.