Dorsten: Von Hardt bis Lembeck kauft Autoankauf Stressfrei Fahrzeuge jeder Art und holt sie auch vom abgelegenen Hof ab
Die flächengrößte Stadt im Vest hat weite Wege, wir fahren sie. Pkw, Transporter und Unfallwagen werden bewertet, abgeholt und beim Kreis Recklinghausen abgemeldet.
Autoankauf Dorsten: Auch wer an der Lippe oder im Hinterland wohnt, bekommt den Wagen abgeholt
Dorsten hat rund 75.000 Einwohner, liegt im Kreis Recklinghausen und gehört mit etwa 171 Quadratkilometern zu den größten Stadtgebieten des Ruhrgebiets. Zwischen Lippe, Wesel-Datteln-Kanal und A 31 gibt es Wald, Felder und Siedlungen, die ohne Auto kaum zu erreichen sind. Entsprechend viele ältere Fahrzeuge stehen auf Höfen, viele davon längst nicht mehr fahrbereit.
Wir erreichen die Altstadt, Hardt, Hervest, Holsterhausen, Deuten, Rhade, Lembeck, Wulfen und Barkenberg. Die Postleitzahlen 46282 bis 46286 sind eingeschlossen. Auch bei langen Wegen berechnen wir keine Anfahrt.
1. Schicken Sie uns kurz die wichtigsten Daten und ein paar Bilder.
2. Wir antworten mit einer Einschätzung und stimmen einen Tag ab.
3. Unser Fahrer prüft das Auto am Standort und gibt die endgültige Summe bekannt.
4. Nach Vertrag und Zahlung wird der Wagen aufgeladen.
Kaputter Anlasser, abgefahrene Reifen, Standschaden nach zwei Wintern im Freien: Das schreckt uns nicht. Selbst Fahrzeuge, die nicht rollen, laden wir mit dem Spezialtransporter auf.
Fahrzeuge ohne Wiederverkaufswert gehen an einen zertifizierten Verwerter. Sie erhalten den Nachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
Die Abmeldung übernimmt das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen (Kennzeichen RE). Mit Papieren, Schildern und Vollmacht gehen wir für Sie hin und senden den Beleg.
Unsere Seiten für Dorsten: Autoankauf Dorsten | Motorschaden Dorsten | Gebrauchtwagen verkaufen Dorsten | Kfz Ankauf Dorsten
Rund um Dorsten kommen wir ebenfalls vorbei, zum Beispiel in Marl, Gladbeck und Bottrop.Nachbarstädte im Überblick: Auto verkaufen Marl | Autoankauf Gladbeck | Autoankauf Bottrop
Wissenswertes für Verkäufer in Dorsten
Holen Sie auch in Lembeck ab?
Ja, auch die ländlichen Ortsteile liegen auf unseren Touren.
Was ist, wenn das Auto im Feld steht?
Dann müssen wir wissen, ob wir mit dem Transporter heranfahren können, sonst klären wir eine Alternative.
Brauche ich ein TÜV-Siegel?
Nein, auch Fahrzeuge ohne gültige Prüfung werden angekauft.
Welche Papiere gehören dazu?
Zulassungsbescheinigung I und II sowie ein Ausweis.
Wann bin ich bezahlt?
Zum Zeitpunkt der Übergabe, bar oder per Überweisung.
Kaufen Sie auch Anhänger?
Kleinere Anhänger nehmen wir auf Anfrage mit.
Sprechen Sie uns an
Für Rückfragen und Terminabsprachen erreichen Sie uns von Montag bis Samstag:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei aus Bochum ist im ganzen Vest unterwegs. Unsere Zusagen gelten, und unsere Termine halten wir ein.