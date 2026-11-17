Autoankauf Bielefeld: Der Verkauf klappt auch dann, wenn die Hauptuntersuchung seit Monaten überfällig ist
Bielefeld ist mit etwa 335.000 Einwohnern das Zentrum Ostwestfalens und liegt eingebettet zwischen Teutoburger Wald und Ravensberger Hügelland. Die Sparrenburg überragt die Stadt, im Alltag sorgen A 2 und A 33 für Verkehr. Hügel, Salzstreuer im Winter und viele Kurzstrecken setzen Fahrzeugen zu, gerade älteren Modellen. Wir übernehmen sie unabhängig vom Zustand.
Wir fahren in alle Bezirke: Mitte, Schildesche, Gadderbaum, Brackwede, Senne, Stieghorst, Heepen, Jöllenbeck und Dornberg. Die Postleitzahlen von 33602 bis 33739 gehören dazu. Eine Anfahrtspauschale gibt es nicht.
- Wir bekommen von Ihnen die Fahrzeugdaten und mindestens drei Fotos.
2. Die Rückmeldung mit Preisvorschlag folgt noch am selben Tag.
3. Am Termin vergleicht unser Mitarbeiter Angaben und Zustand.
4. Danach folgen Vertrag, Zahlung und Verladung in einem Zug.
Fällt das Fahrzeug unter Altfahrzeug, wird es einem Demontagebetrieb übergeben, der Öl, Batterie und Kühlmittel fachgerecht entnimmt. Sie erhalten den Verwertungsnachweis für Ihre Unterlagen.
Zuständig für die Abmeldung ist die Zulassungsstelle der Stadt Bielefeld (Kennzeichen BI). Geben Sie uns die Zulassungsbescheinigungen, die Schilder und eine Vollmacht mit, den Rest erledigen wir.
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Auch im Umland sind wir zu Hause, etwa in Herford, Gütersloh und Detmold.
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Wissenswertes für Verkäufer in Bielefeld
Fahren Sie auch nach Jöllenbeck?
Ja, der gesamte Stadtbereich liegt im Einsatzgebiet.
Zahlen Sie auch für Fahrzeuge ohne TÜV?
Der fehlende Stempel wird in der Bewertung berücksichtigt, hindert den Ankauf aber nicht.
Wie schnell können Sie kommen?
In der Regel am nächsten Werktag, abhängig vom Terminkalender.
Brauche ich den Fahrzeugschein?
Ja, die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II gehören zum Verkauf.
Nehmen Sie Transporter an?
Ja, auch Kastenwagen und Pritschen kaufen wir an.
Kann ich den Wagen noch bis zur Abholung nutzen?
Natürlich, bis zum vereinbarten Termin gehört er Ihnen.
Sprechen Sie uns an
Für Rückfragen und Terminabsprachen erreichen Sie uns von Montag bis Samstag:
Autoankauf Stressfrei · Viktoriastraße 16 · 44787 Bochum
Hotline: 01746982972 · E-Mail: info@autoankauf-stressfrei.de · Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
Über uns: Autoankauf Stressfrei aus Bochum fährt in ganz Nordrhein-Westfalen und nach Ostwestfalen. Wir legen Wert auf klare Absprachen und feste Zeiten.