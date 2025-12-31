Kontakt
Autoankauf Stressfrei Viktoriastraße 16 44787 Bochum, Deutschland http://autoankauf-stressfrei.de/
Ansprechpartner:in Herr Kai Pegmann
Autoverwertung & Autorecycling in Castrop-Rauxel – Sauber, schnell und kompetent

In Castrop-Rauxel kümmern wir uns um die fachgerechte Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung

Kostenfreie Abholung im gesamten Stadtgebiet

In Castrop-Rauxel kümmern wir uns um die fachgerechte Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung. Egal ob Ihr Fahrzeug in Ickern, Rauxel oder Merklinde steht – wir holen es direkt bei Ihnen ab und sparen Ihnen Zeit und Aufwand.

Nachhaltige Entsorgung mit Verantwortung

Die Autoverwertung in Castrop-Rauxel erfolgt unter strikter Einhaltung aller Umweltvorschriften. Schadstoffe werden sicher entfernt, verwertbare Materialien sortiert und dem Recycling zugeführt, um Ressourcen zu schonen.

Verwertungsnachweis und Abmeldung aus einer Hand

Nach der Fahrzeugentsorgung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Gerne übernehmen wir auf Wunsch auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.

Schrottauto verkaufen leicht gemacht

Ob Totalschaden, Motorschaden oder lange Standzeit – wir nehmen Ihr Fahrzeug in Castrop-Rauxel fair und transparent an und sorgen für eine reibungslose Abwicklung.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
