Autoverwertung & Autorecycling in Castrop-Rauxel – Sauber, schnell und kompetent
In Castrop-Rauxel kümmern wir uns um die fachgerechte Autoverschrottung inklusive kostenloser Abholung. Egal ob Ihr Fahrzeug in Ickern, Rauxel oder Merklinde steht – wir holen es direkt bei Ihnen ab und sparen Ihnen Zeit und Aufwand.
Nachhaltige Entsorgung mit Verantwortung
Die Autoverwertung in Castrop-Rauxel erfolgt unter strikter Einhaltung aller Umweltvorschriften. Schadstoffe werden sicher entfernt, verwertbare Materialien sortiert und dem Recycling zugeführt, um Ressourcen zu schonen.
Verwertungsnachweis und Abmeldung aus einer Hand
Nach der Fahrzeugentsorgung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Gerne übernehmen wir auf Wunsch auch die Abmeldung Ihres Fahrzeugs bei der zuständigen Zulassungsstelle.
Schrottauto verkaufen leicht gemacht
Ob Totalschaden, Motorschaden oder lange Standzeit – wir nehmen Ihr Fahrzeug in Castrop-Rauxel fair und transparent an und sorgen für eine reibungslose Abwicklung.