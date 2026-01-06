Kontakt
Autoverwertung & Altfahrzeugentsorgung in Dorsten – Ihr Service für eine saubere Lösung

In Dorsten unterstützen wir Sie bei der Autoverschrottung mit einer schnellen und kostenlosen Abholung

Kostenlose Abholung nach Terminvereinbarung

In Dorsten unterstützen wir Sie bei der Autoverschrottung mit einer schnellen und kostenlosen Abholung. Ob Ihr Fahrzeug in Holsterhausen, Hervest oder Lembeck steht – wir holen es zuverlässig bei Ihnen vor Ort ab.

Umweltbewusste Fahrzeugverwertung

Die Autoverwertung in Dorsten erfolgt nach allen geltenden Umweltvorschriften. Betriebsstoffe werden fachgerecht entsorgt und wiederverwertbare Materialien sauber getrennt, um Ressourcen zu schonen.

Verwertungsnachweis und Abmelde-Service inklusive

Nach der Fahrzeugentsorgung erhalten Sie einen offiziellen Verwertungsnachweis. Gerne übernehmen wir auch die Abmeldung Ihres Autos bei der zuständigen Zulassungsstelle, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen.

Schrottauto abgeben leicht gemacht

Auch Fahrzeuge mit Motorschäden, Unfallschäden oder ohne TÜV nehmen wir in Dorsten gerne an. Wir sorgen für eine transparente Abwicklung und faire Konditionen.
